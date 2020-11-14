Латвия: Памяти Артиста

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 ноября 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Армен Джигарханян, фото: globallookpress.com, © Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Уходит прекрасная эпоха великих артистов. Жаль. Больно расставаться с теми, кого любишь и на чьих фильмах вырос. Помню, как просто с придыханием смотрела «Место встречи изменить нельзя», как хохотала над «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Ширли-мырли»… Великий и мудрый актер Армен Борисович Джигарханян бывал в Риге со спектаклями. И это было незабываемо. Могла ли я подумать, смотря «Собака на сене», что судьба уготовит мне подарок – интервью с Великим Артистом…

Я помню, что очень волновалась перед интервью с Арменом Борисовичем. А вдруг мои вопросы покажутся ему незначительными? А вдруг времени не найдет для беседы? А вдруг, а вдруг… Интервью состоялось. Тонко чувствующий, мудрый, откровенный человек…

Небольшой фрагмент из моего интервью с Артистом.

-Армен Борисович, а стоит ли прощать зло, предательство? Может стоит забыть и перешагнуть…

-Злом на зло отвечать никогда не стоит. Никогда! От того, кто предал – уходи! Навсегда. Я не могу простить того, кто предал. Он нарушил мое понимание и веру. Я верен тому, что люблю, а если эта вера рушится, то простить не могу.

- Получается, что в жизни только любовь вечна?

-Любовь вечна. Музыка вечна. Книги вечны. Артисты вечны. Они рассказывают нам, зрителям, о любви. Вот возьми историю Ромео и Джульеты… Когда была рассказаны история их любви? Много веков назад! Но она современна и сейчас. Любовь всегда современна. Чистая любовь.

-У вас есть книга, которая всегда с вами?

-Со мной всегда Антон Павлович Чехов. Мудрый человек. Я его слушаю. Слушаю. Его фраза о людях – «настоящих осталось мало, остальное – навоз». Как правильно! Как мудро! Как просто! И с этим ничего не поделаешь!

-Любовь, доброта, сострадание – три составляющие, которые спасут мир. Так мне говорила французская актриса Анни Жирардо. Вы согласны?

-Это ее позиция. Так она воспринимает жизнь. Конечно, спасут… Но доброты, сострадания может на всех не хватить. Не все люди могут с благодарностью это принимать. Они сочтут, что ты слаб духом. Я не очень люблю людей. Я люблю животных…Они искренние и преданные. Люблю детей. Они непосредственные, неиспорченные жизнью.

Ушел Великий Артист, но роли и мудрые слова остались…