Латвийский гастроэнтеролог: Что мы знаем о дисбактериозе и пробиотиках

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 ноября 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Ноябрь – месяц «классических» заболеваний: грипп, ОРЗ и т.д. Да еще и коронавирус, который измучил население многих стран. Переутомление, вирусы, инфекции, увы, может вызвать дисбактериоз. И приятного в этом мало. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским гастроэнтерологом Илзой Плявиней.

-Что такое дисбактериоз?

-Это дисбаланс кишечника. Различные вирусные инфекции, хроническая усталость, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, медикаментами подчас создает дискомфорт в кишечнике. Может возникнуть запор, диарея, изжога, вздутие живота, слабость, быстрая утомляемость. Вот это и есть дисбактериоз. Иными словами, перечисленные мною факторы, увы, убивают хорошие бактерии в организме, а плохие начинают «свой путь».

-Это заболевание серьезное?

-Дисбактериоз – не является заболеванием, но может привести к очень серьезным. Например, к серьезным заболеваниям ЖКТ. Сам дисбактериоз – бактериологическое понятие.

-И как бороться с этим недугом?

-Ученые придумали пробиотики. Это великолепное изобретение. В переводи с латыни пробиотик означает «для жизни». Существует два вида: есть высушенные и полезные, которые продаются в аптеках. Они имеют свойство активизироваться в нашем организме и приносить пользу. А есть пищевые, которые действуют моментально. Они находятся в кисломолочных продуктах, например, в йогуртах, кефирах.

-Кому врачи рекомендуют пробиотики?

-Тем, у кого нарушена нормальная микрофлора кишечника. Например, врач выписал антибиотики, и пациент их принимал. Что происходит в организме? Антибиотики «убили» все микробы! Как плохие, так и хорошие. И тут нужны пробиотики.

-А излишне много пробиотиков – вред?

-Мы же едим каждый день кисломолочные продукты! Кстати, это делать каждый день обязательно! Особенно, в период, когда вирусы бушуют. Как может быть перенасыщение? Вы же употребите столько, сколько вы хотите. Я говорю о пищевых пробиотиках. Между прочим, они находятся в квашеной капусте. Очень полезный продукт. В осенне-зимний период следует даже здоровому человеку употреблять по одному стакану кефира в день, например. Летом, конечно, когда едим много фруктов, овощей с грядки, то не менее полулитра того или иного продукта, где содержатся пробиотики. Они точно «для жизни» и вашего желудка.

-Благодарю.