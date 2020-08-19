Латвийский врач: Нельзя инсульт вылечить за один день

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 августа 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский нейрохирург, профессор Игорь Аксикс, фото соцсети

История с «болезнью» Михаила Ефремова «заставила» общество заговорить о таком заболевании, как инсульт. Вот только странно, как артист смог оправиться от такого серьезного заболевания так быстро? Что это за недуг? Специально для «Аргументы Недели» интервью с латвийским нейрохирургом, профессором Игорем Аксиксом.

-Игорь, можно «вылечить» инсульт за пару-тройку дней?

-Вы серьезно? Нет! Толком прийти в себя человек не может за такое короткое время. Инсульт – серьезное заболевание, когда нарушается мозговое кровообращение. Все и всегда, что связано с головным мозгом – очень серьезно.

-Я понимаю. Но сложно, согласитесь, понять, когда человека увозят из суда с подозрением на инсульт, потом говорят, что инсульт, а потом он через пару дней самостоятельно спускается по лестнице…

-Вы, видимо, говорите о истории с актером Ефремовым? Да, я слышал об этом… Думаю, что тут вопрос к его адвокату и линии защиты. Я не осматривал Ефремова, но не думаю, что опытные врачи скорой сразу определили у него инсульт. Требуется обследование. Но если человек через пару-тройку дней уже в суде, то я сомневаюсь, что тут инсульт.

-Какие первые признаки инсульта?

-Потеря сознания (может на несколько секунд), человек не понимает, где находится, невнятная речь, слабость в конечностях, головокружение. Бывает, что человек вдруг резко теряет чувство равновесия, начинает запинаться на ровном месте.

-Как близкие могут помочь в первые минуты?

-Если с близким, по мнению родных, что-то не так, то нужно вызвать скорую! Если вы не врач, то нечего мудрить, а следует вызвать скорую. Так можно спасти жизнь.

-Какие факторы риска получить инсульт?

-Наша жизнь: нервозность, курение, алкоголь, возраст с сопутствующими заболеваниями. Например, повышенное давление, сахарный диабет. Но главное – малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Это бич нашего времени.

-Благодарю.