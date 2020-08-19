Зачем Джон Кеннеди приезжал в Латвию

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 августа 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

История Латвии «на знаменитых» людей реально богата. Кто только не был в странах Балтии! Даже Джон Фицджеральд Кеннеди. Зачем будущий президент США приезжал в Латвию? Специально для «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Действительно ли, что Джон Кеннеди побывал в Латвии? С какой целью он приезжал?

-Да, он был и в Риге, и в Юрмале. Если я не ошибаюсь, то было это в буквально до начала Второй мировой войны. В 39-м году. Кеннеди-младший был тогда студентом и его интересовала жизнь людей в Европе. Он собирал материалы для студенческой работы. Но реально он был «глазами» своего отца за рубежом. Кеннеди-старший тогда был послом США в Великобритании. Будучи студентом он проявлял большой интерес к мировой политике.

-И долго он гостил в Латвии?

-Около недели. Он прибыл летом из Варшавы. Кстати, все было скромно: обычный поезд, без шика, а на вокзале его встречали человека три из посольства США в Латвии. И жил он в посольстве.

-Интересна ему была Латвия?

-Думаю, что несомненно. Латвия граничит и с Европой, и с Россией. Насколько знаю, он проводил много времени, наблюдая за людьми: его интересовали взгляды, мысли, быт латышей. Не стоит забывать, что «на пороге» стояла война. Жизнь в тихой, предвоенной Европе интересовала США.

-Но в Латвии мало кто знает, что тут был Джон Кеннеди. Личность известная на весь мир. Почему?

-Сложно сказать… В СССР такие «приезды» скрывались. Потом просто забыли… Но историю его приезда к нам полностью вычеркнуть невозможно: он остался в Латвии в виде ангела…

-Как так?

-Жена посла США в Латвии была скульптором, и на тот момент она искала «модель» для ангела: она работала над алтарем одного храма. История гласит, что однажды Джон пришел с прогулки очень уставшим… Так его состояние, видимо, впечатлило скульптора, что она предложила стать «моделью». Джон согласился. Это наиболее известный факт.

-А где сейчас этот ангел?

-История скульптуры сложная: сперва она была в Риме, потом оказалась в США… Но свое «рождение» она получила в Латвии. Кстати, это единственная скульптура из религиозной жизни, где «моделью» был сам президент.

-А остались воспоминания о его характере, вкусах, привычках?

-По мнению жены посла США в Латвии, Джон был милым мужчиной, скромным, без «вредных» привычек, трудолюбивым и терпеливым. Но это же было в его молодые годы… А власть, как известно, меняет людей.

-Благодарю.