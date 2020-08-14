Тайная жизнь Интарса Бусулиса

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 августа 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

У каждого человека есть свои тайны. А тайны обычно интересуют людей… особенно, когда это касается знаменитостей. Намедни латвийские СМИ опубликовали историю о хулиганском детстве певца Интарса Бусулиса, рассказанную самим артистом. Балтийское бюро «Аргументы Недели» решили проверить данную информацию у артиста.

-Интарс, оказывается вы были хулиганом в детстве?

-Я бы так не сказал. Нормальный пацан. Любил с друзьями забираться в чужие огороды, прыгать с балкона на балкон в недостроенном доме. Все, как у многих.

-А что за истории с чужими машинами, на которых вы катались?

-Ну, всех ребят в молодости интересуют машины. Хочется сесть за руль, почувствовать себя крутым. Отец моего друга трудился в сервисе… Мы брали машину и говорили, что поехали в гараж, а сами катались несколько часов на ней. Однажды нас чуть «не застукали»: покатались на машине, почистили ее, траву повытаскивали из радиатора, а потом оказалось, что от машины отвалился багажник. А мы не заметили. Сейчас понимаю, что такие игры до добра не могли довести. А нас как-то проносило. Глупые, шальные были.

-Это правда, что вы в полиции в юности побывали?

-Да. Решили порисовать с другом граффити на доме… Нас и поймали. Выписали штраф и заставили очистить дом от краски. Есть, что сегодня вспомнить.

-Спасибо.