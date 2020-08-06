Латвия: Возможно ли защитить себя в нынешних условиях

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 августа 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-глава Конституционного суда Латвии, политик Гунарс Кутрис, фото: соцсети

Мало найдется людей, которые могут с уверенностью сказать, что жизнь легка и спокойна. В СМИ то и дело появляются статьи о различных происшествиях: человек пропал, брачный аферист обманул женщин, совершен разбой. Как человек может защитить себя в нынешних условиях, чтобы потом не быть виноватым? Специально для «Аргументы Недели» интервью с юристом, экс-главой Конституционного суда Латвии, политиком Гунарсом Кутрисом.

-Гунарс, меня уже стала пугать нынешняя действительность: открываю новости и вижу, что человек пропал. Опять пропал. Еще лет пятнадцать назад такой «регулярной» информации не было. Что происходит?

-Я бы не сказал, что раньше люди не пропадали. Пропадали. Вот только эта информация не доходила до «широкого пользования». СМИ об этом не писали. Люди пропадают в любых странах. И Латвия не самое криминогенное место. Если пожилой, например, человек ушел в лес и заблудился, то это бывает. Или родители не углядели за маленьким ребенком, и он убежал – бывает. Разумеется, родственники пропавших обращаются в полицию, СМИ, общественные организации по поиску людей и происходит действие – ищут. Мы часто обращаем внимание на то, что человек пропал, но порой не замечаем, что человек найден. Я не склонен думать, что людей специально похищают для определенных целей, например, изъятие органов или рабство. Нет. В Латвии это, к счастью, не практикуется.

-Хорошо. Другая ситуация: на человека напали, хотят отобрать кошелек, телефон и т.д. Понятно, что он должен себя защитить! Если он идет, например, с собакой, то может ее спустить с поводка для своей защиты? Я говорю о серьезных животных.

-Разумеется, человек должен себя защищать. Себя и свое имущество. Должна быть самооборона, но соразмерная. Например, на человека напали. Он обороняется палкой. Если после одного удара палкой хулиган лежит на земле и не встает, то никаких наказаний не должно быть тому, кто защищается. Я говорю об одном ударе. А вот если хулигана, лежащего на земле, будут бить несколько раз, то тут может быть наказание – превышение самообороны. Конечно, полиция все должна тщательно расследовать: сколько ударов, в каких условиях и т.д. Что касается собаки, то серьезные животные – сильное «оружие». В Латвии правила, что собаки должны находиться на поводке. Если человеку угрожает опасность: его хотят избить, обокрасть и т. д, то он должен сказать, что может спустить с поводка собаку, а вот если это не подействует, то спускать. Я не думаю, что будет проблема у защищающегося. Конечно, если собака будет рвать человека с превышением самообороны, то тут проблема. Хозяин должен контролировать «свое имущество». Да, собака – личное имущество владельца. И хозяин может защищать собаку. Таковы правила. Я понимаю, что при любом нападении имеет место быть человеческий фактор, и сложно контролировать себя. Я понимаю это, но закон есть закон.

-А, например, газовым пистолетом человек может пользоваться и не опасаться за то, что ему предъявят обвинения?

-Если газовый пистолет зарегистрирован, то можно. Оружие создано для того, чтобы из него стрелять. Но сразу, извините, палить не следует. Ситуации, конечно, разные, но предупредительный выстрел должен быть.

-Гунарс, есть еще тема мошенников, аферистов. Например, в одном из хороших районов Латвии (Иманта) появилась дама, которая выискивает одиноких пожилых людей и предлагает свои услуги – ухаживать. Насчет ухаживать – спорный вопрос, но странное обстоятельство: уже три человека после ее «ухаживаний» отправились на тот свет, а у нее появились дорогие вещи и т.д. Некоторые жители данного района обратили на это внимание. Прямых доказательств нет, но полиция может взять «на заметку» даму?

-Тут несколько моментов. Да, существуют и такие люди, которые «помогают» уйти на тот свет. Часто они выбирают одиноких, серьезно больных людей. Спрос меньше – умер от болезни. Возможно, больному человеку дали в один момент большую дозу лекарств и все. Но такие мошенники делают все «тихо» и поймать их сложно. Может данная дама и «замешена», а может и реально помогала. Если есть такое подозрение и сомнения, что эта дама ухаживала за одним человеком и он умер, за другим и умер, за третьим, то это повод беспокоиться и обращаться в полицию. Пишется заявление, указываются инициалы «дамы», адрес и информация о том, что при ее «заботе» люди умирали. Нужно иметь определенную информацию, чтобы не оговорить зря человека. Сама полиция без заявления ничего делать не будет. Или «поймать» даму на месте преступления, например, когда умер человек. Если есть родственники, то они идут в суд, добиваются правды, а если человек одинок, то часто никто из правоохранительных органов об этом и не знает. Особенно, когда человек серьезно болел. Такая история и с брачным аферистом: мол, любил я женщин, хотел жениться, но не срослось. Так они говорят. А то, что деньги давали, то сами же! И тут доказать сложно, что дело обстояло иначе. Вот если аферисты действуют по телефону, например, совершают незаконные действия с банковскими счетами людей (вымогают под видом банковского работника деньги), то тут полиция может провести быстрое расследование и установить, что был факт мошенничества. В предыдущих доказать сложно, но можно информировать людей через СМИ. Часто это приводит к положительному результату.

-Как вы считаете, латвийцы активно сотрудничают с полицией, например, говорят о своих подозрениях?

-Я знаю, что в Германии очень хорошо жители сотрудничают с полицией. У нас менталитет немного иной – не стоит вмешиваться в жизнь других. Хотя, есть и ответственные, и очень наблюдательные граждане.

-Благодарю.