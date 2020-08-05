CSDD Латвия: Процедура технического осмотра в стране не изменилась

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 августа 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Техосмотр, фото автора

CSDD в Латвии – дирекция безопасности дорожного движения. Забот и задач у данной организации много. Но сегодня мы поговорим, пожалуй, о самой актуальной – техосмотр. Почему тема важна? Да потому, что в любой стране мира владельцы автомашин частенько сталкиваются с проблемами при прохождении техосмотра, и поток недовольных множится. Страны разные, а проблемы одни. Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились в пресс-службу CSDD Латвии с подобными вопросами, и очень оперативно получили ответ. Редакция благодарит пресс-службу CSDD Латвии за помощь в создании материала.

-Каждый год, по мнению латвийских водителей, процедура прохождения техосмотра меняется. Так ли это? Какие изменения водителей ждет в ближайшее время в стране?

-Это не совсем так. За последний год процедура технического осмотра не изменилась.

-Порой приходится слышать от некоторых латвийских водителей: «Что за дела? Машина у меня – огонь, а я вновь не прошел техосмотр!» Я понимаю, что дирекция безопасности дорожного движения Латвии уж точно не враг водителям. На ваш взгляд, почему возникают такие нарекания?

-Каждый год у нас техосмотры проходят более 1 млн машин. Давайте обратимся к статистике. Например, за 2019 год. 89% людей удовлетворены услугами технической инспекции. Они признали, что ценят компетентность сотрудников, предоставленную информацию о техническом состоянии автомобиля, а также объективность. Этот вывод сделан из опросов клиентов. Около 60% автомобилей проходят техосмотр в Латвии впервые. Да, бывает, что автомобиль находится не в соответствующем состоянии. И причин несколько: отношение водителей к автомобилю часто небрежное. Такой вывод можно сделать из технического осмотра, где в среднем было обнаружено, что 10% автомобилей имеют опасные повреждения. Что это значит? То, что для каждого десятого автомобиля, в зависимости от опасного дефекта, мы либо аннулировали разрешение на участие в дорожном движении, либо не указали регистрационные номера. Есть и другая причина – возраст автомобиля. Средний возраст автомобилей в Латвии составляет 13 лет, в то время как в других европейских странах средний возраст составляет 6-8 лет.

-Но в других европейских странах и уровень жизни гораздо выше, чем в Латвии. Не все, например, люди в «интересном» возрасте могут брать кредит на покупку нового автомобили. Да и не все молодые люди могут себе позволить роскошь нового «друга». Получается, что следует выбрасывать теперь автомобиль?

-Речь о другом. Никто к этому не призывает! Владелец автомобиля несет ответственность за поддержание технического состояния автомобиля! И о техническом состоянии он должен заботиться каждый день. Поверьте, мы все заинтересованы в безопасности машины! Если мы говорим о повторных проверках, то опыт Управления безопасности дорожного движения показывает, что клиент более тщательно готовит свой автомобиль к повторной проверке, устраняет выявленные дефекты и в большинстве случаев результат положительный. Обратимся к статистике: в среднем 90% автомобилей, предоставленных для повторного осмотра, проверяются с положительной динамикой. И еще один важный момент: все меньше водителей стали доверять авторемонтным мастерским. Сперва клиенты проходят техосмотр, получают техническую оценку автомобиля у нас и только потом обращаются в службу по ремонту. Это доказывает то, что водители нам доверяют.

-Хорошо, а если клиент не особо «доверяет» CSDD, то он может оспорить мнение проверяющего инспектора? И как это сделать?

-Если клиент не согласен с оценкой технического осмотра, мы приглашаем его связаться с руководителем станции технического осмотра. Порядок оспаривая решения указан в акте технического осмотра. Однако, если спор все еще не может быть разрешен, клиент должен подать нам заявление в течении пяти рабочих дней с подробным описанием разногласий.

-Какие навыки, критерии должен иметь инспектор, который проводит технический осмотр? Я говорю о профессионализме инспектора.

-Квалификация наших инспекторов высокая. Соответствующая квалификация обеспечивается и поддерживается в течение длительного периода путем проведения ежегодной проверки теоретических знаний всех инспекторов технического осмотра, а также периодических проверок практических навыков. Инспектором может быть только человек, чье образование и предыдущий опыт работы соответствует требованиям нормативных актов, которые устанавливает Кабинет министров Латвии, и те, которые успешно прошли аттестацию – проверку теоретических знаний и практических навыков. Если качество работы инспектора вызывает сомнения, то он проходит внеочередную аттестацию. Более того, мы постоянно организуем тренинги для инспекторов, где они дополняют свои знания о новейших технологиях, новостях в автомобильной промышленности, методах техосмотра транспортных средств, изменения в нормативных актах и т.д.

-Благодарю.