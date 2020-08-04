Интарс Бусулис: Я редко ем мучное и сладкое

Как говорила красотка М. Монро: «Настоящая красота идет изнутри, и не зависит от возраста». Конечно! С этим даже не спорит латвийский исполнитель Интарс Бусулис, но считает, что внешность имеет значение. Специально для «Аргументы Недели» Интарс Бусулис о красоте, диете и правильном питании.
-Интарс, у вас есть любимое блюдо то, которое вы сами готовите?
-Я не большой любитель «готовки». Да и не особо умею. Могу, конечно, но простые блюда. Например, рис с овощами… Плов импровизированный с кетчупом.
-Вы придерживаетесь здорового питания?
-Артист должен быть в форме. Когда я участвовал в проекте «Три аккорда», то изрядно похудел! На 10 килограммов. Не только для ТВ, но и для себя. Полному человеку сложно… Сложно надевать туфли. Вполне серьезно. Лишние килограммы мешают. Сейчас у меня с этим все в порядке! Ничего не мешает. Да и физически чувствую себя отлично. Да, я придерживаюсь здорового питания. Не всегда получается… Особенно, когда коронавирус гуляет…
-А спорт?
-Я больше люблю сбалансированное питание. Так говорят? Отсутствие жирного, мучного, сладкого. Я редко ем сладости. А вот спорт… Минимально. Предпочитаю бег. А в здоровом питании есть свои плюсы: мне нравится еда без соли, без сахара. А вот мед люблю! Он полезный и вкусный.
-Да и природа вашего родного города Талси способствует здоровому образу жизни...
-Да, тут замечательная природа! А я больше всего люблю свежий воздух, тишину и красивые места!
-Благодарю.