Полковник КГБ ЛССР в отставке: Галину Брежневу в Латвии принимали с удовольствием

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 августа 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Юрмала, фото автора

Жизнь «сильных мира» всегда строго скрывалась от посторонних глаз. Где отдыхали «вожди» и их дети, что предпочитали на завтрак, как проводили свободное время, увы, простому люду было неведомо. А вот интерес всегда был! «Советская принцесса», дочь «дорогого Леонида Ильича» Галина Брежнева… Личность неординарная и спорная. Как выяснилось, Галина Леонидовна с большим удовольствием посещала Латвию. И даже были у нее любимые места в Юрмале. Специально для «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Галина Брежнева, как сейчас выяснилось, бывала в Латвии. Как частное лицо или с официальным визитом?

-Я помню даже ее первый визит. Это было в 1968 году. Она прибыла в Ригу, как редактор. Работала в Агентстве печати и Новости. Насколько я помню, она была «рядовым» сотрудником, но на деле, конечно, «высокая особа». Я не знаю, какой она была журналист, но при ней присутствовала дама, которая брала интервью у людей, и, видимо, потом писала за Галину Леонидовну. Но это мои домыслы. Конечно, когда визит такой особы в республику СССР, то рядом с ней всегда «люди в штатском».

-И какое впечатление произвела Галина Леонидовна?

-Хорошее. Очень позитивное. Никогда не скажешь, что она дочь главы СССР. Вела себя скромно, интересовалась жизнью людей, искренне расспрашивала. Чувствовалось, что Рига ей нравится. И люди ей отвечали с теплотой.

Юрмала. Пляж, Йомас, где любила гулять Галина Леонидовна

-А была специальная программа для Галины Брежневой?

-Конечно. Понятно, что никто ее в «непотребные» места не возил. Показывали ей Юрмалу. Очень, очень ей понравилась наша улица Йомас. Она с удовольствием и долго ходила по ней. Понятно, что охраны было предостаточно. Помню, что в план входила поездка в рыболовецкий колхоз, в местечке Рою. Естественно, что там был накрыт отличный стол… Он просто ломился от деликатесов. Галине Леонидовне так все понравилось, что она расслабилась: пила и закусывала отменно. Нет, все нормально было… душевно. Но сказать, что она была в сильном подпитии – нет! Нет. Такого сказать не могу.

-Уже нет секрета, что у Галины Брежневой был роман с Марисом Лиепой. А они были вместе в Риге?

-Конечно! Когда она ушла из журналистики, то стала приезжать, как «частное лицо». Да, она очень помогала Марису… Только благодаря ей он смог получить так быстро звание «народного артиста СССР».

-Но Лиепа был выдающийся артист!

-Так никто об этом не спорит! Я говорю, что благодаря Галине Брежневой ему не нужно было «бегать» по инстанциям! Когда ему должны были вручить звание «народного», то выяснилось, что у Мариса нет звания «заслуженного артиста республики». А получить его он мог в Латвии. Вот Галина с ним и приехала. Были подняты «все силы» из Министерства культуры Латвии и буквально через пару дней у Лиепы было нужное звание.

-А как вы считаете, Лиепа искренне относился к Галине, или использовал ее?

-Я не специалист в любовных аспектах, но он не отказывался от ее помощи. Думаю, что у него был свой интерес.

-А что Галина Леонидовна увозила из Латвии? Какие подарки, сувениры?

-Ей нравился рижский парфюм. Мы это знали и устроили экскурсию на «Дзинтарс». Естественно, не обошлось без подарков. В восторге Галина Леонидовна была от духов «Рижанка»…

-А какой напиток предпочитала высокая гостья?

-Думаю, что она очень уважала коньяк.

-Какого вы мнения о Галине Брежневой? Лично вы?

-Когда умер ее отец, то она была еще раз в Юрмале, в санатории. Со своим мужем Юрием Чурбановым. Знаете, мне показалась, что она очень добрый человек, но очень несчастливая женщина. Тех, кого она любила, те ее использовали. К сожалению, так бывает у детей сильных мира сего. Кстати, она очень хорошо танцевала.

-Благодарю.