Пюхтица: зачем звезды идут в монастырь

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 августа 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Специально для АН фото от Наташи Галич. Пюхтица

Иногда нам кажется, что «нет выхода», замучили жизненные проблемы, ничего уже не радует. Что делать? Кто-то бежит к психологу, а кто-то идет в церковь. Возможно за тем, чтобы услышать свой внутренний голос и понять, как двигаться по жизни дальше.

Мы с популярной латвийско-российской певицей Наташей Галич знакомы очень давно. Тогда, в безмятежной молодости, вместе работали на радио. Сегодня Наташа известный исполнитель русского шансона, а я продолжаю трудиться на «ниве» журналистики. Разумеется, никто наше общение не отменял!

Намедни узнаю, что Наташа собирается в поездку… Куда? А в монастырь! Да, в Пюхтицкий Успенский женский монастырь. С «возвратом» разумеется! Но мне стало интересно, а зачем успешные, состоявшиеся люди, звезды шоу-бизнеса, идут в монастырь? Решила расспросить об этом Наташу. Специально для «Аргументы Недели» интервью с Наташей Галич о духовном.

-Наташа, почему ты «выбрала» именно Пюхтицу?

-Танюш, я не выбирала церкви, монастыри, обители по признаку «чистый интерес». У меня есть свои отношения с Богом. Личные отношения. В нынешней ситуации, когда сомнительно (из-за коронавируса) выезжать в дальние страны, я подумала, что монастырь в Эстонии – то, что надо! Подумать о жизни, услышать себя, обрести душевное спокойствие. Я не была ранее в Пюхтице, но знаю, что это святое и духовное место. Вот мы с приятельницами и решили отправиться в Пюхтицкий Успенский монастырь.

-Когда человек идет (едет) в такие святые места, то бывает, что «нечистый» не пускает. У тебя поездка прошла спокойно?

-Хороший вопрос! Знаешь, мы путешествовали на машине… А я терпеть не могу путешествие на автомобили! Что угодно!!! Самолет, поезд, паром, но только не на машине. Муторно, устаю… Путь в Пюхтицу – не за угол съездить, а несколько часов в машине. Знаешь… Легко! Быстро! Даже не заметила, как доехали, и как вернулись. Просто долетели! Видимо, Господь и святое место нас ждали…

-Наташа, что ты ждала от этой поездки?

-А зачем люди едут в монастырь? У каждого своя причина. Я считаю, что лучшего места для общения с Богом просто нет! Один источник в Пюхтице – благодать! Говорят, что более 400 лет у подножия Святой горы появилась Дева Мария. Ее заметили эстонские пастухи. Так продолжалось два дня, а на третий пастухи нашли в ветвях дуба икону Успения Пресвятой Богородицы. Ее отнесли в деревню, а жители построили на месте явления иконы часовню. Вот с тех пор люди приходят туда, чтобы помолиться Деве Марии и омыться святой водой. Прекрасная история!

-Наташа, ты рискнула окунуться? В эти дни довольно прохладно.

-Да, мы с приятельницами рискнули! Это же святой источник: уходят дурные мысли, избавляешься от грехов, наполняешься энергетикой. Нужно окунуться три раза, а после нужно обсохнуть самому и надеть одежду. Тело же еще мокрое, но одежда реально сухая! Как такое может быть? Ты надел одежду на мокрое тело, а она сухая! И такое тепло (после источника) по телу разливается… Это почувствовать надо!

-Я понимаю, что спрошу о личном… Как ты просишь у Бога о заветном?

-Как? Я начинаю с благодарности Богу. С благодарности. Мне один священнослужитель так объяснил. Нужно благодарить, а уже потом молить Господа о помощи. Кстати, о деньгах (чтобы Святитель дал) молиться нельзя! Бог денег не дает, а направляет в «нужное русло»… Показывает путь! Но сперва – благодарность. А уже потом я могу попросить о земных вещах. Это личное! Конечно, мне очень понравилась Пюхтица… Спокойно стало на душе. Мир в душе. Кстати, там можно остановиться в паломнической гостинице, совершить трапезу. Но сейчас, когда есть случаи заболевания коронавируса, то все это отменено. Безопасность. Но я помолилась за близких, родных, друзей… И счастлива.

-Благодарю.