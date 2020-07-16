Михаил Ефремов: Я один такой - талантливый, ужасный, грешный

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 июля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Михаил Ефремов, фото соцсети

Что греха таить, Михаил Ефремов – явление уникальное. Талантливый актер, острый на язык «Гражданин Поэт», человек без комплексов. Это интервью состоялось в Юрмале и задолго до того, как произошли в жизни Михаила Олеговича страшные события, которые, возможно, разделят ее «до» и «после». Сама не имею представления, как это интервью у меня «кануло» в архив. Видимо, ждало своего часа.

-Михаил, вы себя называете «штучным экземпляром». Почему?

-Я так говорил?

-У нас с вами второе уже интервью. Да, говорили.

-Так это хорошо! Ну, «штучный товар». Я такой один: талантливый, ужасный, грешный. В детстве мне говорили, что я проблемный. Иногда я сегодня говорю это своим детям. Я человек честный. Зачем рисовать из себя белого и пушистого? Что есть, то есть. Но я всегда могу себя контролировать.

-Это вы о крепких напитках?

-Как же меня достала эта тема. Ну, не скрывал я никогда, что выпиваю. Потихоньку. Тихий пьяница. Хотите сказать, что пьянство – пятно на моей репутации? Говорите. Мне это не мешает.

-Михаил, но вы же любите почудить, когда отдыхаете. Например, кинофестиваль «Кинотавр». Я сама лично видела вас только в тапочках и халате, а то, что мне рассказывали – страшно вспомнить!

-Врут! Все врут! Наговаривают на меня. Вот за что ценю людей, так это за чувство юмора. И чего вам далась «алкогольная» тема. Давайте о высоком поговорим.

-Давайте. Вашим близким сложно с вами?

-Со мной весело, но я человек сложный. Но у меня жена просто умница. Она знает все мои привычки, интуитивно чувствует меня. Это не так уж и часто встречается.

-Михаил, вы многодетный отец. Успеваете принимать участие в воспитании отпрысков?

-Я больше приходящий папа. Веселый папа. Хотя, все это «веселье» - маска. Но забочусь о семье. Тут, в Юрмале, купил два дома. Построить сам не смог. Таланта нет. Этим я в отца. Он только покупал строительные материалы, привозил на дачу, но потом они исчезали…

-Как так?

-С….и!

-Михаил, а вы осознаете, что зритель вас любит? Многое прощает.

-Спасибо, конечно. Я тоже люблю зрителей. Люблю народ.

-Вас никогда не раздражало, что сравнивают Михаила Ефремова с его отцом?

-Сравнивали и сравнивают. И детей моих будут сравнивать. Нормально. Мой отец был круче, талантливее меня. Точно!

-Ну, не стоит так скромничать!

-Да, я Ефремов! Мне нельзя обделаться перед зрителем.

-Михаил, а у вас есть свои жизненные принципы?

-У меня сейчас мозг расплавится от таких вопросов. Вы прямо в душу кипятком. Не лги, не паскудь, не обижай тех, кто слабее.

-Вы часто смотрите свои фильмы?

-Нет. Люблю книги.

-Как чувствуете себя в Юрмале?

-Отлично. Мне тут дышится свободно. Но переезжать не собираюсь на «постоянку». Москва – мой город1

-Берегите себя, Михаил. Благодарю.