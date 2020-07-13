Как латышские студенты открыли глаза преподавателю на Анну Каренину

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 июля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Изучение русского языка латвийскими студентами, фото соцсети

Так уж повелось, что когда речь заходит о Латвии, то в первую очередь речь идет о латышском языке: мол, совсем не хотите говорить на русском! Ничего подобного! Говорят! Но главное – изучают. Латышская молодежь с удовольствием познает языковые нюансы своего восточного соседа. И все благодаря преподавателю. Специально для «Аргументы Недели» интервью с преподавателем русского языка в Рижском государственном политехникуме Ириной Петерсоне.

-Ирина, я удивлена… Латышские студенты изучают русский язык! Зачем? Почему? И много таких молодых людей?

-Много. В этом году у меня 400 учеников. Тут нет ничего удивительного: я преподаю в государственном учебном заведении, где есть такие специальности, как химик, программист, компьютерщик, мастер обработки древесины, электрик, специалист по обслуживанию клиентов и т.д. К нам приходят после девятого класса, и, конечно, много студентов из латышских школ. А все перечисленные специальности подразумевают знание русского языка. Много молодых людей после латышских школ не знают русского. Вот мы и изучаем, как второй иностранный язык.

-С успехом? Я слышала, что у вас есть своя необычная методика. Это правда?

-Успешно. Что касается методики, то есть интересные нюансы. Дело в том, что нынешняя молодежь не особо грамотная. Не умеет анализировать многие вещи, не ходит в музеи, на выставки. Я преподаю уже 35 лет и мне есть с чем сравнивать. Представьте себе, что есть молодые люди, которые без понятия, что такое музей! Вот я и учу их русскому языку в музеях, на выставках, на занятиях пением…

-На занятиях пением?

-Да! Лучше всего учить язык, когда поешь. Я сама закончила музыкальную школу, пела в хоре и теперь передаю свой опыт студентам. Мы исполняем русские народные песни! И изучаем язык. Например, есть такая песня «Пряха». Практически никто из ребят не знает, что это такое. Поем и я объясняю. Новые и незнакомые слова. Сейчас и русские студенты не имеют представление, что такое, например, «русая головушка», «светелка».

-И как вы объясняете?

-Показываю на волосы ученика Яниса или Мартиньша и говорю: «Какой цвет волос? Русый! Вот так и «образовалась» русая головушка». Понимают. Им интересно. А уже на курсе третьем мы поем песни на стихи Сергея Есенина. Особенно моим ученикам нравится «Письмо матери». Так и изучаем. Еще я отправляю своих студентов смотреть фильмы. Интересная история была с кинокартиной «Анна Каренина»! Приходят мои дорогие и говорят мне с легким недоумением: «Куда вы нас, учительница, отправили? Что за фильм? Что не хватало Карениной? Муж хороший, она сама ничего не делает, сына воспитывает няня, на все готовом и еще опиум принимает. Наркоманка?» Вот такая трактовка. Я решила еще раз перечитать Льва Николаевича и обнаружила, что Анна Каренина принимала опиум! Так латышские студенты мне «открыли» глаза на Анну Каренину.

-Нравится латышским ребятам русская классика?

-Моя задача, чтобы понравилась. Знаете, мы каждый учебный год начинаем с того, что идем к памятнику Пушкина. Мои студенты не просто изучают русскую классику, но и учатся проводит анализ, понимать, что есть добро, а что есть зло, жадность, алчность, помощь, милосердие. Например, читаем сказку о золотой рыбке. А у нас же есть мобильный оператор, который предлагает услугу «Zelta Zivtina» («Золотая рыбка»), вот я им и рассказываю на таком знакомом «мобильном» примере все нюансы русского языка. Например, к чему же может привести жадность! Им интересно. Но самое главное – научить думать, выражать свои мысли, любить себя. Знаете, сколько детей, которые не могут рассказать о себе? Сказать добрые слова! Много! Очень много! А если ты не любишь себя, то и не полюбишь людей…

-Прямо, как Луиза Хей!

-Я фанатка Луизы Хей. Даже была в Москве я ее лекциях, семинарах. Прекрасный психолог!

-И как же они учатся любить?

-Учатся! Я предлагаю им, например, написать пятнадцать позитивных слов о себе! Сперва трудно, но постепенно, постепенно они привыкают! Мальчики начинают говорить комплименты девочкам, а девочки расцветают. И у нас царит полный позитив.

-Я слышала, что вы устраиваете на уроке и театрализованные представления. Объясните?

-Мне всегда важно, чтобы мои студенты работали в паре. Так легче постичь науку. И так легче научить дружбе. В этом моя задача. Я очень рада, что у меня все получается. И студенты у меня замечательные!

-Благодарю.