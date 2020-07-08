Психолог Римма Ефимкина: об исцелении людей и отношении к нездоровому обществу

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 июля 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели», Юрий Татаренко ]

Фото: соцсети

Кандидат психологических наук Римма Ефимкина является автором 10 книг - «В переводе с марсианского», «Как дела? – Ещё не родила!», «Пробуждение спящей красавицы», «Хорошая женщина – мёртвая женщина», «Косяки начинающих психоконсультантов» и других. В интервью «Аргументам недели» она рассказала об этических нормах в работе психолога и взаимоотношениях между людьми.

- Психологи учат принимать себя и мир вокруг. Значит ли это, что сами вы не выйдете на улицу ни с каким лозунгом?

- Регулярно выхожу с лозунгами. Мои лекции по психологии, мои выступления на конференциях и фестивалях, мои тренинги, мои книги – моя трибуна, с которой я доношу до людей то, во что верю. Считаю это своей миссией – сеять «здоровое, доброе, вечное».



- Психолог лечит души людей. А кто и когда вылечит нездоровое общество?



- Пётр Мамонов сказал: «Спаси себя – и хватит с тебя». На невыполнимые задачи не замахиваюсь. Мне нужно следить за тем, чтобы моё сознание было здоровым. Кстати, психолог не лечит, а исЦЕЛяет – то есть делает ЦЕЛым. Про здоровье общества согласна с Юнгом: чтобы произошло хотя бы крошечное приращение к общественному сознанию, нужно, чтобы случились крестовые походы и мировые войны. Это страшная цена за здоровье. Например, сейчас, во время изоляции, люди осознают, как они необходимы друг другу – мы все в одной лодке.

- Вопрос об оптимальном количестве консультаций. Нет ли здесь парадокса, конфликта интересов: клиент хочет быстрее решить свою проблему, а психолог – заработать больше денег?



- Психолог априори «должен быть богатым, здоровым и счастливым» (шутка) – иметь столько денег, чтобы хватало закрыть свои потребности. Рассматривать клиента исключительно как источник наживы – это противоречит этическому кодексу психолога. Здесь действует правило взаимовыгодного обмена. От клиента психологу не нужно ни-че-го. Он просто назначает высокую цену за сессию. Сколько их должно быть? Если для клиента – то ровно столько, сколько ему нужно для обнаружения блокирующей установки и замены на активирующую, дальше он сам. А для психолога – нужно соблюдать баланс, чтобы не дошло до такого феномена, как синдром сгорания, когда с клиентом проводишь больше времени, чем твоя психика выдерживает.

Для меня максимальное число клиентов в день – 4, и это очень большая нагрузка. Мне ближе групповые занятия, где эффективность всегда выше: люди помогают друг другу – сочувствием, поддержкой, своим опытом и даже хорошим советом, в то время как психолог не имеет права что-либо советовать. Так что я на группах не устаю – а, наоборот, подзаряжаюсь.



- Всем знакома проблема: взрослая дочь хочет разъехаться с родителями, а те против. Был ли случай, чтобы отец/мать обратились к психологу с просьбой помочь разрешить себе размен жилья, отпустить от себя ребёнка?



- Прочту для начала стишок-пирожок, ладно? « – Уже домой я еду, мама, мне нужно что-нибудь купить? – Купи себе квартиру, сволочь! Живи отдельно от меня!» Обычно родители не обращаются к психологу с таким запросом, хотя этот запрос актуален для них. Мать не может выгнать дочь из дома: я что, плохая мать? Но конфликт интересов существует. И обычно запрос на отделение от родителей делает ребёнок. Если он заявляет, что ему надо жить отдельно, решительным тоном, то родитель рад-радёшенек. Но если ребенок мямлит «мама, ты меня не пускаешь», то родитель чувствует, что ребёнок ещё не жизнеспособен, и будет его бессознательно удерживать.

- Как я понял, психологи работают по запросу. А не было такого: психующей продавщице вы говорите: «Женщина, вам лечиться надо!» – и оставляете свою визитку?

- Если так сделаю – уважать себя перестану! (смеётся). Это очень грубое вмешательство в чужую жизнь. Я каждый день принимаю по несколько звонков от таких «психотерапевтов», которые указывают мне, что делать: починить окна, взять кредит, пройти диагностику… Блокирую эти попытки вторжения.

Самый главный принцип работы психолога: добровольность. Нельзя лезть переделывать сознание других людей – даже из наилучших побуждений.



- Ваше мнение о телесериале «Триггер»?



- Не смотрела. Увидела рекламу и поняла, что содержание сериала с точки зрения психологии не выдерживает критики… Главный герой, психолог, нарушает все возможные этические нормы, человек с садистскими наклонностями издевается над клиентами. Я как-то услышала от знакомого дизайнера интерьеров, что моя любимая передача «Квартирный вопрос» – бутафория. Вот так и здесь.



- Но ведь люди в «Триггере» вроде как излечивались….



- С точки зрения обывателя – да. Но шоковая терапия не лечит. Она вызывает пост-травмы.

Вообще, когда вижу работу психолога на экране, становится грустно. В кино психолог может, например, в качестве утешения налить клиенту стопку коньяку. Но это не терапия, а кухонная психология! Профессиональный подход – это априори уважение к клиенту и о-о-очень деликатное, «экологичное» изменение нездоровых установок сознания на здоровые.



- За что поставили бы себе четвёрку, а за что – тройку?

- Психологи не ставят оценок. Школьные преподаватели – ставят, и это печально. Любая оценка субъективна и бессмысленна: то, что сегодня на четвёрку, завтра может быть на двойку или пятёрку. Человек живой, он всегда в динамике. Оценки разрушают его развитие. Человек всегда делает лучшее из того, на что способен в данный момент, то есть у него всегда пятёрка с плюсом.