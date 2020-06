Никита Джигурда: «Ефремова буду защищать до последнего, а Соловьёву предлагаю пройти психобследование вместе со мной»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 июня 2020

Собеседник «АН» - известный российский актёр, кинорежиссёр и исполнитель Никита Джигурда - о деле Михаила Ефремова, конфликте с телеведущим Владимиром Соловьёвым, «левой эпидемии» коронавируса, иске против мэра Москвы Собянина и заговоре мирового теневого правительства.

ДТП с Ефремовым - это подстава

- Никита, вы заявили себя в качестве общественного защитника Михаила Ефремова…

- Дело Ефремова для меня знаковое, и я не отдам гениального артиста на съедение! Нужно будет положить за это жизнь, я её положу. И это не просто громкие слова. В юности я хорошо играл в шахматы, поэтому выиграю эту партию. Все федеральные телеканалы распространили информацию об алкоголе и наркотиках, найденных в крови Михаила, противозаконно обнародовали медицинскую выписку, обвинив его в убийстве Сергея Захарова до решения суда, хотя есть презумпция невиновности. Потом я нахожу в газетах и о сильно действующем снотворном, найденном в крови Михаила. А вот видеозаписи 34-минутного нахождения Ефремова в баре исчезли. Его жена говорит, что он там пил с очень крутыми ребятами, от которых ей становилось страшно… Знаете, я неоднократно пил с крутыми ребятами, и мне не было страшно. Хотя мне не раз говорили, мол, сейчас грохнем тебя, и нам за это ничего не будет. На что я отвечал: на курок не успеешь нажать, Аннушка уже разлила масло, я не боюсь смерти, потому что знаю дату своего ухода, так что, ваши понты не прокатывают. Они улыбались, мы братались, я пел им песни, они мне, мол, ты крутой, но на площадь митинговать никого не вызывай. А куда я кого звал?

- Вернёмся к делу Ефремова…

- Когда ко мне пришло понимание того, что это подстава, а Ефремов ни в чём не виноват, я начал рыться в интернете и звонить знакомым силовикам. Да, я владею закрытой информацией и на самом деле очень много знаю. Кстати, с самим Михаилом я практически не общался: мы были в разных компаниях, не дружили и ни одной рюмки водки вместе не выпили!

- Что можете озвучить по сути этого ДТП?

- Снявшая общий план камера наблюдения показывает, как джип Ефремова выруливает, а перед этим по бульвару его сопровождает полицейская машина. Он едет по прямой, на скорости врезается в машину Захарова, она переворачивается, и на этом съёмка обрывается. Далее видим кадры, на которых ходит ничего не соображающий Михаил. Хочу спросить: а где другие камеры, кроме показанных в новостях? Почему не обнародованы съёмки, где он выходит из-за руля своей машины! Их нигде нет. А ведь МИДовская площадь вся усеянная камерами. Четыре машины остановились, автобус, у всех есть видеорегистраторы, а где записи? Их тоже нет!

- Вы нашли в этом ДТП политический подтекст?

- В период 2011-2012 годов Ефремов вёл проект «Гражданин поэт», в котором ярко и смело стебался над властью и президентом. В 2014-2019 годы он не записывал новых программ, а ездил с концертами-спектаклями и «троллил» президента и Кремль. Когда началась «левая эпидемия» так называемого коронавируса, он создал проект «Гражданин заразный», сделав 7 программ. Предпоследнюю из них, с неприглядными предсказаниями для Путина, он выпускает 4 мая, а 7 мая стебётся над фресками воинского храма, построенного в парке «Патриот». А ещё я знаю, что Миша готовил протестный выпуск против поправок в Конституцию…

- Вы считаете, что на Ефремова готовилось покушение? Но ведь президента РФ критикуют многие, и если бы на всех покушались, то давно выстроилась бы определённая цепочка…

- По ходу движения джипа Ефремова на Садовом кольце выстраиваем линию, по которой он после пересечения двойной сплошной должен был попасть в авто, движущееся перед машиной Захарова. Нужно быть супер профессионалом, чтобы отклониться от этого столкновения! На замедленных кадрах это очень хорошо видно. А если продолжить прямую, то после первого манёвра джип попадает в правую часть машины Захарова. Но следует повторный поворот руля, загораются фары от удара по тормозам - и джип врубается прямо в водителя. Кстати, на ток-шоу Андрея Малахова свидетели говорили, что видели двоих, выходящих из джипа. Так кто же этот второй, который, собственно, и вёл джип? Также мои ребята-силовики мне подтверждают, что в первые минуты на месте ДТП была переодетая группа силовиков. Они, кстати, не фотографировали последствия, как обычно делают простые люди. По моей версии именно эти переодетые силовики перевернули машину Захарова, лежащую на боку, поставив её на четыре колеса, чем нанесли дополнительные травмы пострадавшему, от которых он впоследствии скончался. И последнее, что меня убедило в невиновности Ефремова - это интервью адвоката Александра Добровинского «Комсомольской правде», в котором он говорит, мол, звонили от Ефремова, предложили быть его адвокатом, и он честно сказал, что знает, как сделать так, чтобы Михаилу даже условного срока не дали, но, мол, его честь и то, что у Ефремова 50 автоштрафов не позволили ему этого сделать. Он, мол, хочет остановить беспредел на дорогах, чтобы все были равны перед законом, поэтому решил бесплатно защищать семью покойного. На самом же деле - брата с женой и гражданскую супругу Захарова. Саша, ты адвокат или прокурор? Ты нарушил адвокатскую этику! Ты знаешь, что Михаил невиновен, и выступаешь обвинителем на стороне людей, которые бегают по ток-шоу! Миша на 4-й день, придя в себя после гремучей смеси, которую ему подлили, делает заявление, в котором кается, как никто никогда не каялся из мажоров и публичных людей, совершивших аналогичные ДТП. Но, увы, его извинения не принимаются семьёй Захарова, что, на мой взгляд, совершенно не по-христиански. Я опубликовал в соцсетях несколько видео, набравших более полумиллиона просмотров, смысл которых заключается в том, что Захарова убили силовики-шакалы.

- Что значит «силовики-шакалы»?

- Я условно разделяю силовиков на несколько групп влияния: силовики-шакалы, силовики-волки, силовики-львы и силовики, наблюдающие за этим крутым зоопарком. Так вот, сразу после моих заявлений о подставном ДТП «вечерний мудозвон» объявляет Джигурду бездарным актёришкой и шизофреником. А кто-то начинает собирать в «Одноклассниках» подписи, чтобы отправить меня на принудительное лечение. Не случайное совпадение, я считаю. Но заявляю: это будет реальный конец карьеры Владимира Соловьёва…

«Он не понял, на кого наехал»

- Это стало причиной вашего конфликта с телеведущим Владимиром Соловьёвым?

- Нет. Это только подлило масла в огонь. Дело в том, что ещё в 2017 году на одной из программ Соловьёва прозвучала клевета в мой адрес о том, что я занёс «бабло» руководству ДНР, чтобы получить паспорт Республики. А в мае этого года после оскорбительного наезда Соловьёва на любимого мной Василия Уткина, а позже - на Александра Невзорова и других уважаемых мною людей, я вызвал Соловьёва на дуэль в боксёрском ринге. Сначала он молчал, потом говорил, мол, да кто он такой, этот шоумен? А после моего заявления о полной невиновности Ефремова он совершил огромную глупость, обвинив меня в шизофрении. Наперёд говорю, чем это закончится: собиранием подписей теми, кто уже их собирал против него за то, что он оскорбляет многих людей и переходит все грани допустимого. И я вам заявляю: я предлагаю Владимиру Соловьёву пройти обследование в институте имени Сербского вдвоём и сдать анализы на наркотики! А ещё я нашёл в учебниках по психиатрии и разместил в интернете фотографию больного шизофренией с бредовыми идеями, который выглядит как будто родственник Владимира Соловьёва! Он очень хороший артист и талантливейший пропагандист: за такие «бабки», которые ему платят, многие журналисты продались бы, но они не обладают таким талантом. Но то, что он делает последнее время, это тотальный беспредел! Володя, ты играешь роль подлеца и негодяя, я готов пройти с тобой любые тесты, включая детектор лжи. Давай посмотрим, who is who! Но это не исключает моего изначального вызова тебя на ринг: мне 59 лет, ты моложе, на 20 кг тяжелее, но я готов! Я нокаутирую тебя, после чего есть шанс, что твоя совесть к тебе вернётся.

- То есть, о примирении с ним речи не идёт?

- По большому счёту, я не желаю ему зла, но он не понял, на кого наехал. Мне сейчас из разных уголков России пишут, в том числе, язычники и представители ведической культуры, колдуны, ведуны, что Соловьёв перешёл грань. И я его предупреждаю: если в ближайшее время с ним случится что-то негативное, то я не имею к этому прямого отношения. Это не я!

- Что значит «не я»?

- Это - отрицательный кармический бумеранг, который он сам запустил на свою задницу. Я разбираюсь в этом очень хорошо, я оккультист с большим стажем, но не совершаю никаких чёрных обрядов, хоть меня и обвиняли в использовании куклы вуду. Я лишь прошу защиты у высотно-глубинных слоёв ноосферы, через которые умею совершать перепрограммирование так называемой матрицы. В доме у меня есть черепа, алтарь, иконы, картины - это мой храм, или, как я его называю, храм синтеза наук, искусств и религий. Но! Будете наблюдать, чем закончится мой конфликт с Соловьёвым и суд над Ефремовым. А всё закончится моей победой. Я, как член Союза кинематографистов России, по российским законам имею право защищать и буду защищать члена Союза кинематографистов России Ефремова!

- Для того, чтобы выиграть суд, нужны веские доказательства его невиновности…

- Во-первых, нужны веские доказательства его виновности, а, во-вторых, у меня есть необнародованные доказательства его непричастности к смерти Захарова, и на суде я их предоставлю. Я знаю, как сделать так, чтобы Михаил был освобождён. А участвовавшие в этой подставе силовики-шакалы будут сданы или сбегут…

- Слишком жёсткая позиция… Не боитесь?

- Мне пишут, звонят, мол, берегите себя, вы можете быть следующим. В интернете атакуют боты с угрозами. Недруги грозят выложить на меня некий «гей-компромат». Я в ответ смеюсь, мол, выставляйте свою компьютерную шнягу! Я в 2016-2017 годах прошёл такую прививку, когда на меня выливали тонны грязи и фейков, обвиняя в уголовных преступлениях, что теперь реально ничего не боюсь! Повторяю: я знаю время своего ухода в так называемое четвёртое измерение (Царство небесное). Плюс ко всему, я любим частью благородных силовиков, а также многими людьми. Кстати, за все эти годы на меня не было заведено ни одного уголовного дела.

«Нас разводят на управляемый хаос»

- В ходе разговора вы назвали COVID-19 «левой эпидемией»…

- Я подал иск в суд на мэра Москвы Собянина, Минздрав и Роспотребнадзор за нарушение законов и Конституции РФ. После этого Собянин объявил, что нет такого закона, обязывающего носить маски и перчатки, это лишь рекомендация Роспотребнадзора. Кстати, мои недруги распространяют ложную информацию, якобы мне за иски заплатили «бабки». Бред. Я идейный, и не хочу, чтобы людей загоняли в цифровой концлагерь. Я сделаю всё, и, повторяю, не боясь смерти, безбашенно иду на амбразуру (обвиняя Собянина, мэров и губернаторов регионов, на которых князь Владимир переложил полномочия), - в нарушении Конституции и предательстве народа. За мной стоят силовики-львы, есть профессура, народные артисты, а ещё есть думающий народ, который не хочет крови и революций и не желает подчиняться Римскому клубу и ВОЗ, не раз уличённой в афёрах с вакцинами. Откройте Википедию, раздел «Критика ВОЗ», и вы увидите всё своими глазами. Кстати, у себя на сайте ВОЗ уже убрала информацию о том, что бессимптомные носители являются опасными, и снимает в Европе маски специально для того, чтобы напуганные и поверившие в эту искусственно созданную эпидемию люди вышли на массовые протесты, запланированные теневыми правителями мира. У нас с Мариной Анисиной в центре Парижа квартира, так вот: там на центральных улицах уже бьют витрины, поджигают машины и полиция этому слабо препятствует.

- Вы и против Билла Гейтса выступаете, насколько известно?

- Да. Мало кто знает, что 26 мая Билл Гейтс проиграл в США суд по обязательной вакцинации американцев. А уже 30 мая Трамп с обвинениями вышел из всего этого ВОЗ-безобразия, обвинив ВОЗ в сговоре с китайскими лохотронщиками. Я заявляю, что существует план действия теневого правительства, расписанный по месяцам, по которому всё совпадает. Нас разводят мировые теневые игроки на то, чтобы устроить управляемый хаос наподобие 1991 года, дабы привести к власти представителей Чубайса, Грефа и Римского клуба и организовать тотальную цифровизацию и вакцинацию через запланированную на октябрь-ноябрь вторую волну «левой эпидемии» мутирующего COVID-19. Об этой второй волне Собянин, кстати, недавно объявил. А Пекин её уже запустил.

- То есть, у нас на кону - «лихие 90-е»?

- Я категорически против возвращения 90-х, и призываю сосредоточиться на том, что мы можем изменить. Мы можем после 1 июля объединить разрозненные созидательные усилия на законную отмену всеобщей цифровизации, вакцинации,чипизации, онлайн-обучения( которые курирует Греф со своей братвой), на вскрытии бесчеловечных идей Римского клуба, Билла Гейтса и мировых правителей земного шарика. Я призываю не участвовать в лохотронных площадных протестах. Мой любимый гениальный поэт Максимилиан Волошин в поэме «Путями Каина» предупреждал нас сто лет назад о том, что когда происходит, казалось бы, справедливая революция, сытых бандитов у власти меняют голодные бандиты. Начинается террор и гражданская война, а я категорически против таких разборок. Я - миротворец, и оружия в руки не беру принципиально, заявляя: какие мы - такой Бог, какие мы - такая любовь.

- Вы поддерживаете российскую оппозицию?

- Я поддерживаю созидательную оппозицию, я сам наезжал на Кремль и Путина так, как Навальному и не снилось. Но делал это с любовью, без призывов совершать переворот. «Былинный лже-герой» (как я его называл) Лёша Навальный, поддерживая лохотронную эпидемию коронавируса, призывает молодняк и своих сторонников к бесполезным, опасным своей непредсказуемостью протестам, сознательно раздувая разрушительный гнев граждан. На одной из пресс-конференций я объявил Навального «попом Гапоном».

- А что думаете по поводу поправок в Конституцию?

- Моя позиция очень проста: не надо ссать против ветра и обвинять ветер. Не надо тыкать пальцы в розетку и обвинять ток. Поправки в Конституцию и обнуление сроков президента, как объявила Элла Памфилова, уже вступили в силу. Подавляющее большинство депутатов за это проголосовало, Конституционный суд это принял. Говорю откровенно, что будут нарисованы нужные цифры - это уже решено и в тонких мирах, и на земле. Тем не менее, все предсказания говорят о том, что возрождение мира состоится через Россию. Сейчас, в ситуации апокалипсиса, приподнимается информационный занавес. У нас есть историческая миссия, и я в неё верю. Я - пассионарий. Согласно теории Льва Гумилёва, мы все - русские разных национальностей, русский мир - на всём земном шаре, и мы призваны быть детонаторами перерождения мира! И я знаю, что это будет, ибо так записано свыше.