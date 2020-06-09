Светлана Рожкова: я совсем одичала с этим коронавирусом

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 июня 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото: соцсети

Любая ситуация имеет свое «начало» и свой «конец». Даже если это такая зараза, как коронавирус. Главное – как относиться к сложным и чрезвычайным ситуациям… Своим секретом поделилась актриса Светлана Рожкова. Специально для «Аргументы Недели».

-Светочка, ты в период ЧС была в самоизоляции или…?

-А то! Я совсем одичала с этим коронавирусом! Муж «закрыл» меня в доме и никуда не выпускал. Сам за продуктами даже ездил. Вот завтра уже все «поснимают» (все запреты) и я выйду в люди. Не знаю, конечно, в чем… Видимо, в «скафандре». Да, совсем одичала.

-А чем ты занималась в самоизоляции?

-Домом, дочками, мужем. Мы редко приезжаем в этот дом, а тут аж три месяца были. Есть чем заняться. Руки же в «мирное» время до самых потаенных уголков все не доходят, а вот тут и дошли: сделали фундамент под теплицу, привели дом в порядок, сад. Все, как у людей стало.

-А что ты будешь сажать в теплице?

-Да пока у меня на участке только зелень. Хочу и помидорчики, и огурчики, и клубничку… И даже о картошке подумываю. Планов громадье!

-Света, а как с выступлениями, гастролями?

-Пока об этом говорить рано. Пока «отдыхаем». Концертов не было, конечно, зато грядки появились! И то хорошо. Все для души. Знаешь, я перенесла ЧС очень спокойно. А зачем волноваться? За всю историю человечества такие вирусы были, что ой, ой, ой! И теперь накручивать себя? У нас есть самое главное и ценное – иммунитет. Наш народ крепкий! И не такое переживали. Я считаю, что коронавирус – не повод отказывать себе в маленьких радостях: приготовить и поесть вкусно, поваляться на диване, посмотреть добрый фильм. Это лучше, чем «сидеть» на нервах. Коронавирус? Переживем! Иммунитет крепкий. И ей (заразе) придется встать в очередь, чтобы до нас добраться.

-Что изменится после ЧС? Люди, экономика, культура? На твой взгляд.

-Конечно, «выходить» из самоизоляции не так просто будет. Нужно время, чтобы жизнь восстановилась. Но это не повод для истерики! Выдюжим и выстоим! С юмором! Обязательно! Будьте все здоровы. Люблю вас, мои дорогие!