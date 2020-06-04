Артис Аболс: Коронавирус крепко ударил по хоккеистам

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 июня 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Тренер латвийской федерации хоккея Артис Аболс, фото: соцсети

Увы, коронавирус затронул не только «бедных и простых», но и известных людей. Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает интервью с латвийскими звездами. Специально для нашего издания интервью с тренером латвийской федерации хоккея Артисом Аболсом.

-Артис, как вы провели время в период ЧС. Соблюдали ли сами самоизоляцию?

-Да, когда вся эта «волна» началась, то я уехал к себе в дом за Ригой, в местечке Энгуре. Там до сих пор и обитаю. Все спокойно. В полной самоизоляции на берегу моря.

-А как Родриго? Он же играет теперь в составе «Флорида Пантерз»…

-Родриго нормально. Вернулся в Ригу. Когда объявили о ЧС, то он буквально первым рейсом вернулся. Дней через десять после закрытия границ, рейсом репатриантов. Им просто сказали, что тренировок не будет и каждый может возвращаться домой.

-А обратно поедет?

-Поедет, конечно. Когда – не знаю.

-Родриго нравится играть в США?

-Нравится, нравится… Первые шесть месяцев, конечно, было трудно: шло элементарное привыкание. Да и шведы его звали играть за них. «Разрывался» Родриго, думал, что делать. Но принял сам решение и остался. Как определился, так и все устаканилось. Сейчас все ок!

-Артис, когда вы начнете вновь тренировки? 9 июня правительство Латвии снимет ЧС.

-Пока точно не знаю. Дело в том, что у меня закончился контракт с латвийской федерацией. Жду предложений. Открыт к любым предложениям.

-Насколько серьезно коронавирус повлиял на латвийских хоккеистов?

-Серьезно. И не только на латвийских… Естественно, что были отменены тренировки. Многие спортсмены расслабились и потребуется время, чтобы войти в нормальный ритм жизни. Да и экономика на спаде. Конечно, это отразится и на зарплатах хоккеистов. А что делать? Нужно жить дальше, играть…

-Благодарю.