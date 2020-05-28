Полковник КГБ ЛССР в отставке: Василий Сталин был бешено популярен в народе

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 мая 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Василий Сталин, фото: соцсети

Непростая, яркая, трагическая судьба Василия Иосифовича Сталина до сих пор остается загадкой для историков. Самый молодой генерал в СССР, военный летчик, любимец женщин, сын отца народов скончался в 42 года. Умер своей смертью или был убит? Кому была выгодна смерть Василия Сталина? Что он хотел доказать своей жизнью? Специально для «Аргументы Недели» мнение полковника КГБ ЛССР в отставке.

-Нет особого секрета, что жизнь Василия Сталина вызывает и сегодня огромный интерес. Почему?

-Вы правы. Думаю, что дело в его популярности. Василий Сталин был бешено популярен у народа. Более того, как бы высокопарно это не было, он был спрятан в душах российских людей. И имел на это полное право. Он был свой: мог кинуться защищать даже малознакомых людей, мог открыто высказать свое мнение, мог выпить и пошуметь, рвался на фронт, развивал спорт и т.д. Подумайте сами, сын самого товарища Сталина мог бы всю жить прожить в хрустальной клетке, но нет! Он был с людьми, он был доступен. Хороший летчик, друг. Понимаю, некоторые могут сказать, что он много пил. Особенно говорят те, кто с ним не пил. Летчики всегда и во все времена выпивали. Кто без греха? Но ставить его жизнь вровень с рюмкой, простите, низко.

-Вы симпатизируете ему?

-Он вызывает у меня положительные эмоции.

-После смерти отца Василий переживал сложные времена…

-Трагические и несправедливые.

-Да, но Иосиф Сталин мог же предугадать, что ждет его детей? Что ждет его сына?

-Не совсем согласен… Иосиф Сталин был, конечно, умнейший человек, но и, простите, «людоед». Думаю, что он не задумывался об этом: перед кончиной он стал очень и очень подозрительным, мало общался даже со своими детьми. Я уверен, что он предчувствовал свой уход и был занят «своей безопасностью». Знаете, когда что-то лежит на поверхности, то это бывает сложно заметить. Вот тут такой случай.

-Вышла книга, основанная на дневниках (записях) Василия Сталина. «От отца не отрекаюсь». В ней есть такой момент: Иосиф Сталин разговаривал за несколько месяцев до смерти с Василием, и предлагал ему уехать в Китай…

-Сейчас много книг разных выходит! На подобные темы. Кто может с уверенностью сказать, что это дневники Василия Сталина? История схожа с записями Анны Франк. Спустя годы выяснилось, что в ее дневнике есть записи шариковой ручкой. Конечно, Василий говорил о многом, но и умел держать язык за зубами. Я не верю таким мемуарам. Иосиф Сталин имел огромный авторитет на сына. Более того, Василий прекрасно понимал, чем может обернуться его жизнь после ухода отца. Он же готовился к своему аресту. За день до… он сжег многие документы, записи и даже застрелил свою любимую собаку. Он бы не смог нарушить приказ отца. Нет. Можно отказаться поехать из Москвы в Тюмень, но отказаться, например, от зарубежной командировки – нет. Василий был военным человеком. Да и не стал бы отец его слушать: просто посадили бы в машину и отвезли куда надо. Проснулся бы, например, в Югославии. Нет, я не видел документов, которые говорят иное.

-Василия Сталина убили, или он умер от излишних возлияний?

-Что вы, простите, напираете на алкоголизм? Такая позиция была выгодна Хрущеву! И Берии. А вам в голову не приходит то, что он мог занять место своего отца? Со временем… Я не исключаю такой исход. Популярный, умный, военный летчик, сын самого… Более того, он же мог донести до людей информацию о том, что творил Хрущев! Например, когда подписывал расстрельные списки. Один раз ему даже сам Иосиф Сталин сказал: «Никита, с кем же ты останешься?» Василий знал об этом! А Хрущев хотел быть «чистеньким». Понимаете, на Василия Сталина нельзя было давить. Однозначно! У него характер вольный, прямолинейный. Да, он никогда не отказывался от своего отца. И это говорит в его пользу. Ценой своей жизни. Я думаю, что его убили. Он был неугоден бывшим «соратникам» его отца. Его боялись. А народ его любил.

-Благодарю.