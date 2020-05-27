Интарс Бусулис: Наша любовь взаимна

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 мая 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский композитор и исполнитель Интарс Бусулис, фото соцсети

Латвия практически перешла в «нормальный режим» жизни. Буквально через пару недель снимут ЧС. Как проводят в условиях самоизоляции свое время известные люди Латвии? Специально для «Аргументов Недели» интервью латвийского композитора и исполнителя Интарса Бусулиса.

-Интарс, как проводите свое время в период ЧС?

-Коронавируса у меня точно нет! Нахожусь в своем доме за пределами Риги. Тут хорошо! Природа замечательная. И скучать некогда. Вот купил пять баллончиков с краской, закопал шины в землю, покрасил и теперь стало красиво. Для детей такую игровую площадку сделал. Буквально несколько минут назад я покормил детей и уложил их спать. Дневной сон полезен. Есть чем заняться во время «простоя». Дом, сад требует внимания: обработал яблони, землю… Все нормально! О ерунде не думаю и психологически здоров! Слушаю советы врачей и ничего не нарушаю. И меньше внимания обращаю на всю ту информацию о коронавирусе, которая льется по ТВ. Нервы берегу.

-Вов вы сказали, что уложили детей и накормили. Сами готовите?

-Нет. Я не большой специалист на кухне. Так… Блинчики с картошкой могу приготовить. Простенький плов… Ничего серьезного.

-А поете детям на ночь?

-Дети больше сказки слушать любят. На ночь. Конечно, читаю! А пою только в студии. У меня есть студия в доме. Схожу и попою… Иногда выхожу в лес и пою. Мы же живем удаленно: на два км нет людей. А звери есть… Олени, косули, белочки и т.д. Утром просыпаемся, выходим в лес и «здороваемся» со зверюшками. Иногда я пою. Получается, что сейчас я для белочек пою.

-Интарс, если честно, не устали в самоизоляции?

-А что делать? Конечно, я провожу онлайн-концерты, на ТВ появляюсь… Но если честно, то уже, простите, достали эти онлайн… Я хочу видеть реальных людей, их эмоции, сказать, что люблю их, обменяться позитивом! А в онлайн – ничего. Есть, конечно, эмоции, но не те.

-Уже планируете концерты?

-С этим пока осторожно. В Юрмале отменены концерты. Начиная с фестиваля Лаймы Вайкуле и заканчивая мной. Должны были быть концерты 1 и 2 июля, но мы их перенесли на 8 и 9 июля следующего года. Но есть и хорошие новости: готовим программу на фестиваль «Жара», надеюсь, что примем участие в концерте Игоря Николаева. Наша «группа» готова. Жду общения вживую с людьми.

-Интарс, чем вы объясните любовь к вам российского зрителя?

-Ой… Не знаю… У зрителя лучше спросить. Я всегда искренен. Это точно! Хотя недостатков у меня больше, но искренность – всегда! Наша любовь взаимна! Не болейте! До встречи! Ваш Интарс Бусулис!

-Благодарю.