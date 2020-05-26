Полковник КГБ ЛССР в отставке: Хрущев отдыхал в Латвии

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 мая 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Н. С. Хрущев отдыхает в гамаке, фото соцсети

Многие еще помнят Прибалтику «советского периода»: Юрмала, Паланга, санатории, пансионаты, «номенклатурный» отдых. Что греха таить, любила «советская верхушка» отдыхать, например, в Юрмале. И были у них для этого все возможности и условия. Специально для «Аргументов Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Как «советская верхушка» отдыхала в Латвии? Вернее, любила отдыхать?

-Да, уж точно не брезговала. С удовольствием даже отдыхала. Если мы говорим о членах правительства СССР, то в Юрмале у них было все! Были, конечно, государственные служащие, которые предпочитали Крым, но и в Юрмалу приезжали с удовольствием. Они отдыхали в «специальных объектах». Что это значит? Красивые, ухоженные дома, которые особо не привлекали внимания. Таких в Юрмале было достаточно. Питались изумительно. В Риге, на молочном комбинате работал специальный цех, который выпускал, как сейчас называют «йогурты» в маленьких бутылочках, вкуснейшая ряженка, творог с любым процентом жирности, кефир со вкусом и банана, клубники и т.д. Не стоит говорит, что каждый день все свежайшее подавалось на стол. И на мясном комбинате был такой отдел… Всегда питались отборным мясом. Телятина в ходу была.

-А кто приезжал отдыхать в Юрмалу?

-Любил в Юрмале отдыхать Алексей Косыгин. Насколько я знаю, у него в Дубулты была дача. Вообще, в Дубулты всегда собирался цвет «советской элиты»: Вознесенский, Евтушенко, Симонов, Жванецкий и т.д. Попасть в Юрмалу артисту на гастроли в советское время – постараться надо. Лучшие из лучших приезжали. Работали и отдыхали.

-А Леонид Ильич Брежнев был в Риге?

-Я точно знаю, что в июне 1955 года в Латвию приезжал Никита Хрущев. Это был его первый официальный визит в Ригу. Конечно, он отдохнул и в Юрмале. Вы же понимаете, что вот такой «отдых» был конкретно засекречен. Об этом знали коллеги из «девятого» управления, из Москвы. Там даже обслуживающий персонал был из Москвы. Насколько я могу вспомнить, то Хрущеву очень понравилась Сигулда.

-Ходили слухи, что сам Лаврентий Берия посещал Латвию. Это правда?

-Этого сказать не могу. Вы представляете уровень такого человека? Могу сказать, что знаю… Лаврентий Павлович Берия был человеком умным и прекрасно понимал, что после войны такой коммунистический строй продержится 20-30 лет. Он не питал никаких иллюзий. У него был план: дать «вольную» Прибалтики. Именно! Увы, не успел. Кстати, после визита Хрущева в Латвии появились первые в СССР газированные автоматы. Помню, что сперва два таких установили в Риге. А в кинотеатрах появился…попкорн. Что-то в этом роде.

-А почему такой «чести» удостоилась Латвия?

-Латвия всегда, даже во времена СССР, была «запад».

-Благодарю.