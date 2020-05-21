Анне Вески: Я жду яркого солнца и хорошей погоды

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 мая 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Певица Анне Веске, globallookpress.com, © Alexander Keltik

Латвия, Литва и Эстония открыла между собой границы. Воздух перемен после коронавируса летает в воздухе! И это замечательно! Как пережили карантин известные люди? Как они возвращаются к «мирной» жизни. Специально для «Аргументов Недели» интервью с солнечной певицей Анне Вески.

-Анне, как вы пережили карантин?

-Как законопослушный гражданин! Когда объявили ЧП, то мы с супругом осели дома. Почти месяц мы не выходили никуда, потом потихоньку стали посещать магазины… Ходили за продуктами… Вот так и жили. Кстати, соблюдали все меры безопасности: выходили в масках, перчатках, держались на расстоянии «2» метров. Все, как положено!

-Сложно было такому энергичному человеку, как вы находиться в самоизоляции?

-Знаете, у нас 28 февраля был большой сольный концерт, который, разумеется, требовал подготовки и усилий. Поэтому в первый месяц самоизоляции мы хотели просто отдохнуть! Но, это совсем не значит, что я ничего не делала. В первый месяц я занялась спортом! Да, у меня есть велотренажер, и я с удовольствием вот так «отдыхала». Через месяц мне это надоело, и я занялась садом. Нет, конечно, я не сажала огурцы с помидорами… Это явно не про меня, но привела в порядок сад! Привела и дом в порядок: залезла в такие уголки, куда обычно руки не доходят. Но сейчас уже хочется концертов. Хочется!

-А в период ЧП вы «не забросили», например, музицирование?

-Нет! Конечно, нет! И музицировали, и пару новых песен записали. Как же без этого? Пока активно работать для зрителей, увы, не можем. Еще собрания, мероприятия, концерты не разрешены, а вот в июле у нас будут концерты. Надеюсь, что все получится!

-Анне, чего вы ждете от весны и лета?

-Что жду? Яркого солнца! Когда можно будет позагорать. Жду хорошей погоды. Знаете, когда солнце, то у меня сразу же прекрасное настроение. Пока нас погода не радует: то солнце, то пасмурно, а то и град. Вот такая прибалтийская погода. Всем, всем хочу пожелать!!!!! Не болейте! Берегите себя! Будьте здоровы!

-Благодарю.