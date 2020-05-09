«Память прадедов не забыта»: создатели «Ржева» рассказали о своей работе над фильмом

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 мая 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

режисер Игорь Копылов, фото: соцсети

8 мая канал «Россия» впервые показал патриотический фильм «Ржев», с успехом прошедший в кинотеатрах в декабре 2019 года.

Хронометраж картины укладывается в одни сутки: за это время зритель успеет побывать на передовой и узнать несколько историй судеб абсолютно непохожих друг на друга людей. Впрочем, всех действующих лиц объединит война и сопутствующие ей страх, долг, ответственность, жертвенность, тяжелый моральный выбор и любовь к родной земле.





Перед большой премьерой на телевидении наша редакция пообщалась с режиссером военной драмы «Ржев» Игорем Копыловым.

-Игорь Сергеевич, все мы ждем выхода фильма «Ржев» на канале «Россия» 8 мая. Какие чувства Вы испытываете перед телевизионной премьерой накануне такой даты – 75-летия Дня Победы?

-Фильм увидят много людей – так сложилось, что из-за пандемии многие проведут этот праздник дома. Для меня и для всей съемочной группы большая честь быть показанными в юбилей на крупнейшем канале страны. Мы сделали свой маленький вклад в большое дело сохранения памяти и горды проделанной работой.

-На какую аудиторию рассчитан фильм – больше на старшее поколение, выросшее на советском кино, или на молодежь, которая привыкла к различным спецэффектам и экшену?

-Современное кино в значительной степени сегментировалось, но мы не ставили цель привлечь к просмотру определенные категории зрителей. Нет ни одной семьи, которая не имела бы отношения к Великой Отечественной войне. Мы воспитаны на советских военных литературных произведениях и кинематографе, не раз общались с участниками тех событий. Наш фильм выдержан в стилистике советского кино – к деталям мы подходили очень внимательно. Что же касается целевой аудитории, то никаких ограничений к просмотру, кроме законодательных, не предусмотрено.

-Как известно, инициатором съемок патриотического фильма стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Общались ли вы лично, бывал ли он на съемочной площадке?

-На съемочной площадке из-за своего загруженного графика Евгений Викторович не был. Однако до начала процесса мы с ним общались и говорили о моментах, которые будут отличать сюжет фильма от повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Здесь наши взгляды совпали, поэтому дальше нам с командой оставалось только творить.

-Какие впечатления в целом остались от съемок? Из-за сложных погодных условий процесс был не легким?

-Я безмерно рад, что смог прикоснуться к повести «Искупить кровью», спасибо продюсерам фильма за этот шанс. Сама история не простая – это история одних суток, на съемки которой у нас было 40 съемочных дней. Самой большой загвоздкой стала погода – в начале работы температура доходила до минус тридцати градусов, а под конец из окопов уже приходилось откачивать воду и забрасывать снег. Это бесценный опыт: все артисты на себе испытали, как это – по многу часов лежать в траншее в сильный мороз и не жаловаться. Участники съемок очень прониклись образами своих персонажей. По крупицам они вносили разные детали. Кто-то просил дать безымянным персонажам имена и фамилии своих воевавших родственников, кто-то снимался в тулупе, который был похож на тулуп деда с военной фотокарточки и т.д. Я, как режиссер, очень приветствовал подобную инициативу – есть в этом что-то от Бессмертного полка.

-Простые зрители и известные люди из киноиндустрии высоко оценили картину на премьере в декабре 2019 года. А сами Вы следили за реакцией критиков?

-Разница между зрительским восприятием в кинозале и тем, что писали в Сети сразу после премьеры – колоссальная. Иногда складывалось впечатление, что люди строчили негативные комментарии, даже не посмотрев картину. Однако было и очень много положительных рецензий. В любом случае, кино не оставляет равнодушным – это главное. Нашей задачей было рассказать, что мы все равны, наша сила в единстве. Да, персонажи в картине разные, персонажи яркие, но все – живые люди. Мы с командой очень подробно изучали историю, более того - сценарий основан на повести человека, который сам прошел войну. Ржев – это место, когда наш народ упал на самое дно, люди просто еще не умели воевать и учились этому в бою. Все воспоминания той кровавой мясорубки живы до сих пор, даже спустя столько лет.

-Если бы Вам предложили хороший сценарий другого военного фильма, согласились бы еще раз на полный метр? Насколько эта тема откликается в вашем сердце?

-Честно признаться, тут речь не идет о том, согласился бы я или нет. Мы, представители поколения, обязаны снимать такое. Сейчас наши мальчики мечтают быть Джеймсами Бондами, а девочки – девушками Джеймса Бонда. Примеров для подражания очень мало. Мы должны думать о том, что снимать и кого ставить в центр кадра. Я и сам часто пишу сценарии, так что к подобной работе готов.

-И напоследок – есть ли у Вас любимый фильм о Великой Отечественной войне? С точки зрения профессионала или просто зрителя.

-В 1995 году к 50-летию Дня Победы я ставил спектакль «Вшивая история», который шел в России и Германии. Это рассказ о встрече двух изломанных войной мальчишек. В качестве референса я показывал своим зарубежным коллегам фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» - я рад, что картина была встречена с большим тактом, трепетом и вниманием.

-В качестве завершающего слова, я бы хотел сказать спасибо от лица продюсеров, актеров и съемочной группы всем причастным к Великой Победе, а также поздравить нас всех с тем, что мы продолжаем жить. Эти раны еще не затянулись - большая благодарность ветеранам за их бессмертный Подвиг!