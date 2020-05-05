Есть ли в Латвии демократия

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 мая 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский политолог Филипп Раевский, фото соцсети

Буквально день обратно Латвия отметила свою независимость. 30 лет независимости Латвии. Любая независимость включает в себя демократию, свободу, права человека. Есть ли в Латвии, например, демократия? Специально для «Аргументов Недели» откровенный разговор с латвийским политологом Филиппом Раевским.

-Филипп, 30 лет независимости Латвии. Но не все жители страны довольны той демократией, которая существует. И это далеко не пустые слова: по данным опросам исследовательского центра SKDS 47% - недовольны, 12% - категорически недовольны. Что в сухом остатке?

-Я с вами не могу согласиться. Что такое демократия? Политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса. Проще говоря, политическая система, в которой политическая власть осуществляется свободно выражающим свою волю большинством граждан. Кто не может из граждан Латвии выразить свою волю?

-А как же с негражданами? Они же не могут выразить полностью свою волю.

-Позвольте, так категорично не следует говорить. Этот вопрос далеко не так прост. Да, у нас есть языковые границы. Есть и наследие. Да, я говорю о том времени, когда был Советский Союз. Что вы хотите? Почти 50 лет была оккупация Латвии. А то, что есть неграждане, то за это следует сказать «спасибо» Интерфронту. Помните, что происходило в 90-м? Точнее, в 1989 году Интерфронт был основан и он объединял тех, кто хотел, чтобы Латвия входила в состав СССР. Но им не удалось. А что это значит? То, что были люди, которые не хотели независимости Латвии. А большинство хотело! И «договориться» было в то время невозможно. Вот вам и следствие. Любая сила имеет другую силу. Конечно, можно было иначе решить вопрос, но кто не ошибается, тот ничего не делает. А в чем проблема? Пожалуйста, неграждане пойдите и сдайте экзамен! В Латвии самая демократическая натурализация. Постоянно идет призыв от правительства, чтобы неграждане сходили и сдали экзамен.

-Но, если человек родился в Латвии, учился, платит налоги, то почему же он тогда без гражданства? Обидно!

-Почему? Есть четкие правила! Если в Латвии жили близкие родственники до 40 года, то человек имеет право получить гражданство. Если не устраивает что-то, то для этого есть суд. И потом… Если человек всю жизнь прожил в Латвии, то он должен же владеть государственным языком? Должен. Это элементарное уважение к стране. Но вы посмотрите!!! Большое количество людей, которые не владеют языком. Да, Латвия – небольшое государство и только тут можно сохранить свой язык.

-Да, я с вами согласна. Я проводила свое исследование и выявила интересные вещи… Это касается ( в большинстве случаев) граждан России, которые тут родились, но приняли гражданство другой страны, а в Латвии имеют вид на жительство. Проводя свое исследование я обнаружила, что эти люди живут отлично: имеют хорошую квартиру, медицинскую страховку и т.д. Но многие из них не имеют никакого рабочего стажа, не хотят работать, неясно, чем занимаются, крепко выпивают, вполне упитаны, но имеют определенно «нарисованную» инвалидность и живут ОК! И это не пустые слова. Поверьте, я располагаю фактами. Получается, что они имеют все тоже, что и работающий гражданин?

-Такие случаи имеют место быть. Вот тут и вступает демократия. Чуть что – бегут жаловаться! Нас ущемляют и т.д. И что можно сделать?

-А вот ту, Филипп, я с вами не согласна. Мне кажется, что от таких, простите, дармоедов страдают и другие русскоязычные. Обычно эти люди хотят есть, пить, не работать… Естественно, языка и не знают, но требуют и поносят страну. Я им задавала вопрос: «А что вы сделали для России? А что вы сделали для Латвии?» Нигде и ничего. Паразитируют. Может стоит создать, например, комиссию…

-Какую?

-Ту, которая сможет «приводить в чувство» таких людей. Например, женщина в 51 год, которая прожила в Латвии и… года нет стажа! Здоровая, крепкая, выпивающая… А рядом пенсионерка, которая пашет и знает язык, но негражданка. Она бы и хотела, но возраст уже не позволяет проходит инстанции. Вы называете это демократией?

-Да, у нас соблюдают права человека. Я понимаю, что такие люди есть. Я понимаю, что другие от них страдают, но пока нет такой организации. А вы правы… Видимо, должна быть.

Продолжение следует…