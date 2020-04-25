Интарс Бусулис поддержал латвийцев песней

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 апреля 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Когда в стране ЧС и настроение «на нуле», то обязательно найдутся те, кто «ворвется» в вашу жизнь с оптимизмом. Латвийский певец Интарс Бусулис решил поддержать людей песней!

Буквально вчера Интарс пригласил своих поклонников на онлайн-концерт в социальные сети.

«Дорогие друзья, в это непростое время каждому из нас нужно беречь себя, окружающих и оставаться дома. А чтобы самоизоляция проходила нескучно, то включайте концерт, который пройдет в рамках проекта «безантракта». Можно задавать вопросы. Ответим на самые интересные».

«Аргументы Недели», разумеется, воспользовались таким случаем.

-Интарс, до сих пор не могу понять… А какой стиль в музыке вам ближе? Поп, шансон, джаз?

-Я исполняю то, что мне нравится, и то, что мне интересно. Выступаю даже с симфоническим оркестром. И я поклонник живых выступлений.

-Вам нравится тишина? Иногда? Создается такое впечатление, что вы постоянно в движении?

-Тишина, видимо, не для меня. Я бы может и хотел иногда…Не всегда получается. Работа! Интервью! Работа! А когда выдается минутка, то только с семьей провожу время.

-Сейчас достаточно сложное время. Психологически сложное. Как справляетесь?

-Все наши проблемы идут из головы. Выбрасывать дурные мысли надо. Легче справится с психологическими проблемами если рядом близкие и любимые люди. Еще спорт… Но не всегда на него находишь время.

-Что для вас Любовь?

-Все! Что наша жизнь без любви? НИЧЕГО!

-Благодарю.