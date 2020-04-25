Интарс Бусулис поддержал латвийцев песней

Когда в стране ЧС и настроение «на нуле», то обязательно найдутся те, кто «ворвется» в вашу жизнь с оптимизмом. Латвийский певец Интарс Бусулис решил поддержать людей песней!
Буквально вчера Интарс пригласил своих поклонников на онлайн-концерт в социальные сети.
«Дорогие друзья, в это непростое время каждому из нас нужно беречь себя, окружающих и оставаться дома. А чтобы самоизоляция проходила нескучно, то включайте концерт, который пройдет в рамках проекта «безантракта». Можно задавать вопросы. Ответим на самые интересные».
«Аргументы Недели», разумеется, воспользовались таким случаем.
-Интарс, до сих пор не могу понять… А какой стиль в музыке вам ближе? Поп, шансон, джаз?
-Я исполняю то, что мне нравится, и то, что мне интересно. Выступаю даже с симфоническим оркестром. И я поклонник живых выступлений.
-Вам нравится тишина? Иногда? Создается такое впечатление, что вы постоянно в движении?
-Тишина, видимо, не для меня. Я бы может и хотел иногда…Не всегда получается. Работа! Интервью! Работа! А когда выдается минутка, то только с семьей провожу время.
-Сейчас достаточно сложное время. Психологически сложное. Как справляетесь?
-Все наши проблемы идут из головы. Выбрасывать дурные мысли надо. Легче справится с психологическими проблемами если рядом близкие и любимые люди. Еще спорт… Но не всегда на него находишь время.
-Что для вас Любовь?
-Все! Что наша жизнь без любви? НИЧЕГО!
-Благодарю.