Полковник КГБ ЛССР в отставке: Борис Пуго был демократом советского разлива

//Интервью 13+

6 марта 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Борис Карлович Пуго, фото соцсети

9-й Министр внутренних дел СССР, председатель КГБ Латвийской ССР, генерал-полковник, председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, один из организаторов ГКЧП – Борис Карлович Пуго. До сих пор личность поистине выдающегося человека не дает многим покоя: тиран или демократ? Как ушел из жизни Борис Карлович? Вопросов много… «Аргументы Недели» попросили «пролить свет» на некоторые из них полковника КГБ ЛССР в отставке. Назовем собеседника «мистер Х».

-Вы знали Бориса Карловича Пуго?

-Да, знал. Разумеется, в рабочем режиме. Я работал в органах тогда, когда Борис Карлович был председателем КГБ ЛССР.

-Какой был человек Борис Карлович?

-Я его всегда воспринимал, как очень светлого человека. И до сих пор так воспринимаю. Мне очень и очень жаль, что так печально он ушел из жизни. Спокойный, уравновешенный человек. Помню, что когда Борис Карлович стал председателем КГБ ЛССР, то сразу же дал «приказ», что те сотрудники, которые не знают латышского языка, обязательно его выучили. Были даже организованы курсы. Он считал, что если люди живут в Латвии, то должны знать государственный язык.

-А сам Борис Карлович говорил на латышском?

-Говорил. Он все прекрасно понимал, но словарный запас большим не был. Просто, коротко и четко говорил. В моей памяти Борис Карлович – демократ такого «советского разлива». Совершенно не был, как я называю, «внуком Дзержинского». Оголтелый коммунизм – не для него. Ему был близок демократический «путь» как в ГДР, Болгарии. Совсем не был бюрократом. Вот последний председатель КГБ ЛССР Эдмунд Йохансонс был таким любителем графиков, планов, бумаг, что просто можно было закопаться. Борис Карлович всегда внимательно выслушивал, вникал в тему, рассуждал и потом принимал решения. Он общался с людьми. Умел общаться.

-Его любили сотрудники?

-Не все. Некоторые считали, что он мягкий человек. Кто считал? «Потомки Дзержинского». А иные сотрудники его любили, относились с огромным уважением. Я отношусь к иным.

-А как Борис Карлович мог стать председателем такой серьезной организации, если был мягким человеком?

-У него прекрасная биография: отец был подпольщиком, работал в НКВД… Сам Борис Карлович долго работал в ЦК ЛКСМ, имел высшее образование. Более того, он же латыш. Хорошо знал Латвию… Все нюансы. Думаю, что лучшую кандидатуру сложно было найти.

-Когда Пуго предложили переехать в Москву, то, как он воспринял новое назначение?

- Без особого рвения. Он не хотел ехать в Москву. Ему всегда была ближе Латвия. Более того, он прекрасно понимал и чувствовал, что ничем хорошим это не закончится. Радости на его лице не было. Но он собрал всех сотрудников в «актовом зале» и очень тепло поблагодарил, и попрощался.

-О смерти Бориса Карловича ходят разговоры. До сих пор есть мнение, что его убили. Как вы считаете?

-Мне все понятно. Я не думаю, что такой человек, как Борис Карлович сам решил сдаться и уйти из жизни. Тут есть два варианта: ему «помогли» уйти (доведение до самоубийства) или просто убили. Кстати, так случилось, что я разговаривал с его сыном Вадимом и понял, что он не верит в самоубийство. Мы встретились случайно на улице, и речь зашла об этом…

-Но если открыть интернет и прочесть интервью с сыном Бориса Карловича, то станет понятно, что Вадим Пуго считает, что было самоубийство…

-Я могу говорить только то, что знаю. Нет, не верит сын в самоубийство. Если доводить человека долгое время, простите, «до ручки», то может произойти беда. Мы не знаем, как все происходило. Возможно, посыпались угрозы на Бориса Карловича: мол, «разберемся» с семьей, с женой, сыном. Как он мог подвергнуть опасности, например, сына? Поймите, Борис Карлович был посвящен во все тайны. Он очень много знал. И его могли за это убрать. Пуго никогда бы не поддержал, как я уже говорил, оголтелый коммунизм. Никогда! Думаю, что определенные лица этого и боялись. Возможно, его поставили в такие рамки, что он взял пистолет. Но убивать свою жену… Нет. Я не думаю. У них с супругой были очень теплые и доверительные отношения. Не смог бы он… Думаю, что убили. А жена была свидетелем.

-Как вы считаете, если бы Борис Карлович остался жив, то он бы вернулся в Латвию?

-Думаю, что да! Более того, он был бы у руля. Не было бы такого жестокого «разделения» людей. Не возникли бы «рубиксы». Да, Латвия, конечно, стала бы независимой, но все бы прошло при компромиссах. Я уверен в этом. Мне бесконечно жаль, что его жизнь так оборвалась. А знаете с кем сравнивали Пуго?

-По характеру?

-Нет. Внешности… Борис Карлович был очень похож на поэта Яниса Райниса. Когда прохожу мимо памятника латышскому поэту, то вспоминаю Бориса Карловича. Очень похожи. Кстати, Райнис тоже был политиком…

-Благодарю за беседу.