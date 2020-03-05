Интарс Бусулис: Я не встречал завистливых людей на своем пути

//Интервью 13+

5 марта 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Интарс Бусулис, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Весельчак, трудяга, талант. И это все о нем. Интарс Бусулис. Я прекрасно помню, как в 2009 году Интарс приехал в Москву, чтобы выступить на Евровидении: перед конкурсным выступлением он спел свою песню «Пробка» в Посольстве Латвии перед гостями. Там мы впервые поговорили с ним. Было интересно и откровенно. Потом случались и другие интервью. Да, Интарс легкий в общении человек и с прекрасным чувством юмора. Специально для «Аргументов Недели» интервью с Интарсом Бусулисом.

-Интарс, могли ли вы, простой мальчуган из Талси (городок в Латвии), мечтать о такой популярности? Представляли себя эстрадной звездой?

-Да в детстве я больше любил играть в футбол, кататься на велосипеде. Все, как у обычных ребят. Но нас с сестрами и братьями приучили работать. Отдыхать можно было только после всех сделанных дел. И маме помогал. У нас даже коровы были. Я приучен к труду с детства. И в школу ходил, и на танце, и в доме помогал. А вот музыкальную школу не очень жаловал: лучше маме помочь и что-то поделать, чем на инструменте заниматься. Но закончил музыкальный колледж хорошо. На десятку.

-Признайтесь, молодость у вас была бурная: музыканты, тусовки, свобода.

-Нет. Я не могу сказать, что у меня бурная молодость была. Конечно, были друзья, с которыми мы встречались, общались, веселились. Но не так уж и часто.

-Сегодня вы популярны и в России, и в Латвии. Собираете полные залы. Где чувствуете себя более комфортно?

-Мне везде комфортно. Меня зритель принимает с открытой душой. Возможно, я в Латвии чувствую себя более свободно – моя Родина. А в России я гость. Но ко мне все отлично относятся и не желают зла. Знаете, я не встречал завистливых людей на своем пути. Я уважаю российских коллег, а они уважают меня, мою страну. То, что я в российской тусовке не чужой – факт.

-Вы принимали участие в различных российских шоу. Например, «Голос». Что-то изменилось в вашей жизни после такого грандиозного шоу?

-Как же давно это было. Конечно, многое изменилось. Огромное количество концертов возникло после шоу. У меня такого раньше не было. Стали приглашать на съемки, на различные праздники, мероприятия. Конечно, аудитория стала гораздо больше. И я рад этому.

-В своих интервью вы всегда с большой нежностью и теплотой говорите о супруге Инге. Как вы познакомились?

-Интересно. Оказывается, что Инга жила напротив моего дома. Но я не знал об этом. А потом мы случайно познакомились возле кафе. Кафе-бар… Я был с девушкой, а она с парнем. Поговорили, пошутили и, смеясь, поспорили, что начнем встречаться на следующий день. Так все и получилось.

-У вас есть свой рецепт счастливой и крепкой семьи?

-Какие тут рецепты. Мы просто живем. Как чувствуем, любим. Мы очень заводные, веселые. Интересно живем.

-Как ваша супруга относится к постоянным гастролям? Не каждая женщина может справиться с частым отсутствием мужа.

-Все, что я делаю, то это ради моей семьи. Я же не гуляю! Работаю. И жена это понимает. Если надо ехать, то она не удерживает. Езжай. А мы будем тебя ждать. Все хорошо. Все делаю для семьи. Одному мне не очень много надо. Важно, чтобы был дом, а в нем уютно, тепло, комфортно. Чтобы я мог достойно обеспечить своих близких. Работать надо.

-Интарс, вы счастливчик?

-Мне повезло в жизни. Повезло. Не жалуюсь. Не печалюсь. У меня в жизни все сложилось. Есть любимые, семья, работа. Плохо тем, у которых ничего нет. Ни дома, ни работы, близкие больны… А меня небеса не обделили. И я благодарен за это.

-Спасибо за беседу.