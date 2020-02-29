«Король 90-х» Кай Метов: «Мне многие вещи в жизни даются довольно легко - не знаю, почему всё так происходит»

//Интервью 13+

29 февраля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода ]

Кай Метов

В 90-х его песни звучали из каждого магнитофона, и спустя более четверть века он даёт около 130-ти кассовых концертов в год. «Король 90-х», Заслуженный артист России Кай Метов в беседе с «АН» сравнил разные периоды нашей эстрады, рассказал, что предпочитает современный зритель, поделился своим мнением о филармонических концертах, коммерческой музыке, а также - концертными планами.

Мастерство филармонического концерта

- Кай, в 1995 году Вы были признаны самым многотиражным артистом России. В декабре 2015 года компания United Music Group выпустила на CD и LP Ваш альбом в новом звучании «Лучшие хиты». Как изменился тираж?

- Тираж изменился кардинально, но дело не во мне, а в том, что всё тиражирование материалов фонограммы сейчас перешло в интернет.

Людям не надо покупать СD, кассеты и виниловые пластинки, всё есть в платном и бесплатном доступе, и качественное звучание всегда можно скачать. То есть, мы говорим о количествах скачивания: сколько скачано, сколько лайков - сейчас все рейтинги в основном складываются из этого.

- Так на сегодня определяется тиражность?

- У меня, конечно, есть тиражи пластинок, и их охотно раскупают во время или после концертов, но если мы говорим о рынке продукции СD, то сейчас совершенно не та ситуация, которая была в 90-х. Тогда СD был доминирующим носителем, теперь же его актуальность намного снизилась.

- У Вас высшее юридическое образование. Приходилось работать по специальности?

- В 90-е годы, в сложное для страны время, когда она переживала разрушение многих институтов власти, становление новых, на смену привычным юридическим взаимоотношениям пришли отношения «по понятиям», были «стрелки», люди договаривались. Потом стали возвращаться юридические основы, и в этот момент как раз возникла резкая необходимость разобраться и в авторском праве, и в заключении правильных договоров с площадками. И чтобы не тыкать пальцем в небо, я проучился - для меня это был очень полезный опыт. Вообще, честно говоря, я очень люблю учиться, поэтому, когда в моей жизни есть педагоги, несущие мне свои знания, которыми я потом активно пользуюсь, я от этого всегда получаю удовольствие. Это самый главный мотивирующий момент.

- Вы - актёр драмтеатра и кино. Какой «послужной» список в этой сфере искусства?

- Весь мой «послужной» актёрский список был во время моей учёбы в ГИТИС, так как все, кто там учится, снимаются в разных сериалах, ток-шоу и прочее. У меня даже было реалити-шоу, когда несколько дней ходишь увешанный звукозаписывающей аппаратурой, и тебя постоянно сопровождают две камеры. Был такой эксперимент в моей жизни. Но мой «послужной» список, всё-таки, был, есть и, думаю, ещё долгое время останется в моём концертном графике, потому что мои концертные выступления - это мини-спектакли в форме филармонического концерта. Я застал разные периоды нашей эстрады, и для себя вынес, наверное, правильное, хотя и субъективное суждение: для меня и моего зрителя это лучшая форма концертных взаимоотношений. И приобретённое в ГИТИС мастерство придало филармоническому концерту какие-то дополнительные краски и ощущения.

- Филармоническая форма - это классический концерт?

- Начнём с того, что это филармоническая площадка: либо драмтеатр, либо филармония, где количество зрителей измеряется не тысячами, а в среднем 500-1500. Именно в такой аудитории для меня легче всего выстроить взаимоотношения, когда ты чувствуешь практически каждого зрителя, каждый уголок зала. Ещё на моих концертах всегда есть акустический блок, который в силу своей камерности, конечно же, лучше читается и воспринимается не на стадионе. Но это абсолютно не умаляет достоинств тех выступлений, когда площадка не филармоническая: я просто говорю о своём внутреннем отношении к этому.

- Но спрос на дворцы спорта и клубы тоже ведь имеется?

- Конечно. Там свой зритель. На такие концерты тоже есть спрос: там другая энергетика и эмоции, массовое восприятие. Иногда я выступаю в клубах и на дискотеках - это ещё одна история. Но полностью раскрыться и получить от этого удовольствие я могу лишь на филармонической площадке.

«Люди просто приходят на хороший концерт»

У Вас довольно плотный гастрольный график по России. За рубежом выступаете?

- Конечно же, прерогатива принадлежит нашей стране. В первую очередь, я езжу по бескрайним просторам России: у нас огромное количество регионов, городов, площадок и зрителей! Честно говоря, всей жизни не хватит, чтобы всех объездить. Но есть и выступления заграницей. К концу 80-х была тенденция, когда наши соотечественники по Советскому Союзу массово переезжали в Германию, Италию, Америку. Позже, в 90-е, для них организовывались ностальгические вечера. Тогда было огромное количество заграничных концертов. Сейчас они тоже есть, но не в таких объёмах. К примеру, в этом году у меня запланировано всего лишь около пяти таких концертов, и в прошлом году было примерно столько же против 130-ти кассовых концертов в России. Конечно, называя эти цифры, я не говорю о заказных мероприятиях. У них своя география…

- Как Вы для себя прописываете понятие «мой зритель»? Есть какая-то определенная категория?

- Мои зрители не делятся ни по социальному статусу, ни по возрастному цензу. Люди просто приходят на хороший концерт и, самое главное, что те, кто уже побывал, приводят своих родственников, знакомых, детей. Поэтому постоянно идёт и обновление, и расширение моей аудитории. Иногда бывает, что в зале больше тех, кому за 40, иногда - помоложе, а иногда вообще огромное количество детей, и я даже удивляюсь, почему это происходит. Я очень рад, что у меня такая широкая аудитория, и очень благодарен своему зрителю!

- Легко ли совмещается эстрадная деятельность с бизнесом? Бывают накладки, когда, к примеру, надо быть на совещании, а у Вас - концерт?

- Во-первых, у меня не такой больший бизнес, чтобы отнимать огромное количество времени и ограничивать меня в концертах. Во-вторых, во всех моих бизнесах у меня есть партнёры, которые большие профессионалы своего дела. Что касается совещаний - ну, бывают иногда накладки, но они легко решаемы. Мне многие вещи в жизни даются довольно легко - не знаю, почему всё так происходит. Наверное, из-за того, что внутреннее убеждение или вера в самого себя создают правильные декорации жизни, подтягивают людей, которые могут в определённой ситуации помочь мне советом или примером, и всё складывается гармонично.

- До 2014 года Вы были хозяином ночного клуба «Кай Метов» в гостинице «Метрополь». Что случилось с клубом, почему закрыли?

- Был такой яркий период в моей жизни. В клубе «Кай Метов» за время его существования прошло огромное количество статусных вечеринок, побывало большое количество отечественных и зарубежных звёздных гостей.

Кай Метов в клубе

Но клуб - это другая система жизневосприятия, живёшь в другом часовом поясе. Клуб закрылся не по моей вине: с одной стороны, пришло время, а с другой - нашим арендодателем в огромном комплексе «Метрополь» было Правительство Москвы, но потом комплекс передали в частные руки, у него появились новые хозяева. Были пересмотрены условия договора аренды (понятное дело, в сторону повышения), поэтому наилучшим вариантом было просто закрыть это дело.

«Я всегда на стороне добра»

- О вашей семейной жизни мало что известно. Трое детей, давно разведённый…

- И слава Богу! Знаете, сейчас пошла какая-то нездоровая тенденция: повышенный интерес к личной жизни. Её подхватили федеральные каналы. Причем, чем больше негатива, тем лучше.

Кай Метов с дочерью

На различных ток-шоу идут выяснения, кто на ком женился, кто от кого забеременел, кто с кем разводится. Герои ругаются, иногда сдают прямо в студии анализы ДНК. Мне так не хочется во всё это погружаться! Просто могу сказать, что у меня всё хорошо и я счастлив!

- Весной 2018 года Вы зарегистрировали Благотворительный фонд Кая Метова. Что к этому побудило?

- Все артисты в той или иной мере участвуют в благотворительных акциях, шефских концертах.

Кай Метов и Дроздов

Я всегда поддерживал и поддерживаю подобные мероприятия. Но, к сожалению, иногда случалось, что приезжаешь на место и видишь: мероприятие, по сути, является вполне себе коммерческим. Фонд обмануть сложнее. Да и возможностей у него больше.

- Вы поддерживаете Донбасс, хотя могли, как говорится, пройти мимо. Чем Вам близка донбасская тема, что думаете об этой войне?

- Я не хочу думать о войне! Я хочу думать о мире, о том, что могло бы сближать людей, а не разъединять. Вообще, мне кажется, что всё, ведущее к объединению, это правильно. А «разделяй и властвуй» приносит людям проблемы. Я всегда на стороне добра, чтобы люди жили в мире…

- Но единство жителей Донбасса с Украиной в принципе невозможно…

- Мы, поколение 60-х, воспитывались в советской школе, и было убеждение, которое, собственно говоря, у меня до сих пор никуда не делось, что все мы одинаковы в своем стремлении жить в мире, дарить друг другу добро и общение. А когда появляется разделение на хороших и плохих, своих и чужих, то в этом есть некая искусственность, настраивание членов некогда дружной семьи друг против друга. Поэтому я с болью на всё это смотрю, и Донбасс для меня в этом смысле - боль. Я много раз ездил по донбасским городам и в советское время, и при независимой Украине, и всё было хорошо. Но вдруг возникла большая проблема, кровоточащая рана, люди каждый день подвергаются каким-то безумным испытаниям... В моей голове это не укладывается… За эти мои убеждения меня, как и ряд других российских артистов, украинская сторона внесла на сайт «Миротворец».

«Зритель сам определяет, что ему больше нравится»

- Музыкальный критик Алексей Копцев как-то сказал, что «Кай Метов - сильный мелодист, но его очень испортило стремление делать коммерческую музыку». Не совсем понятно, что он имел в виду?

- Это его субъективное мнение. Одно другому не мешает: у меня есть музыка, на которой акцент явно на мелодии, и есть песни, в которых акцент поставлен на ритмичность или даже ироничность: ведь для того, чтобы передать определённое состояние, нужны разные формы выражения. И ничего страшного в этом нет, тем более, что зритель сам определяет, что ему больше нравится: кто-то действительно любит мелодику, а кому-то подавай взрывные ритмичные песни.

- То есть, получается, что «взрывные ритмичные песни» - это и есть коммерческая музыка?

- Ну, что такое коммерческая музыка, наверное, нужно спросить у этого музыкального критика.

В моём понимании коммерческое - это то, в чём есть коммерческая выгода. А если люди приходят на твои концерты и им нравится твоя музыка, которую ты пишешь от души, то это не значит, что ты пишешь коммерческую музыку. Просто она становится в какой-то момент коммерческой, ведь пользуется спросом, так как люди хотят её слышать.

- В таком случае, все эстрадные исполнители используют коммерческую музыку, потому как заинтересованы в зрителе?

- В том и дело, что я не совсем этого понимаю. Наверное, он имел в виду, что я вообще не должен был писать ничего, кроме мелодичных песен, а если пишу что-то другое, то вроде как ухожу в коммерцию. Но я с этим не согласен.

- С кем хотелось бы спеть в дуэте, а с кем не спели бы?

- У меня уже есть прекрасные дуэты: я пел с Машей Распутиной, Таней Булановой и другими. Не хочу говорить, с кем бы не хотел спеть, и вообще составлять табель о рангах. С кем судьба сведёт, с кем получится - с тем и буду петь, главное, чтобы это не было высосано из пальца, чтобы в этом была какая-то действительно душевная история и душевная необходимость.

- Ваши ближайшие планы?

- Весенний тур по городам нашей страны. Концерты идут в двух форматах. Первый - сольный, филармонический. Второй - участие в сборных концертах. По нему меня сейчас прямо раздирают на части: пошла какая-то новая волна, и у людей возникла огромная потребность в песнях 90-х.

А поскольку меня часто называют «королём 90-х», то постоянно приглашают. Иногда я соглашаюсь, поэтому принимаю участие, в том числе, и в сборных концертах, где звучит музыка 90-х и 80-х: всё это тоже в моем графике.

- Была бы возможность вернуться в 90-е, вернулись бы?

- Нет. Всему своё время, и в каждом времени есть свои положительные нюансы.