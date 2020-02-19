На зависть Остапу Бендеру!

//Интервью 13+

19 февраля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Одной из важнейших новостей последнего времени, которая “коренным образом изменит не только жизни миллионов людей, но всю внутреннюю экономическую политику страны”, стало известие о покупке правительством России 50 процентов Сбербанка. Деньги, причем безумные, возьмут из Фонда национального благосостояния. Это решение правительства Михаила Мишустина не просто ошибка, а фактически вредительский, а может быть даже и преступный акт против России. Вместо вложения денег в экономику, решено зачем-то перекачать их в ЦБ Набиуллиной, а затем, вероятно, …потерять их след.

Редакция решила узнать мнение компетентных людей, которые, возможно, смогут ответить на самый простой вопрос: «зачем?». Сегодня мы спрашиваем об этом Генерального директора АО "ФТ ТРАНС ОЙЛ", бывшего Председателя Совета по промышленной политики России Николая Фуга.

- Николай Георгиевич, в конце 2019 года, в канун католического Рождества, агентство Reuters ошарашило весь мир новостью о том, что Правительство России рассматривает возможность выкупить акции ПАО СБЕРБАНК у Центробанка России за какую-то нереально- баснословную сумму в 2,8 трлн рублей. При этом деньги на приобретения будут взяты из Фонда Национального Благосостояния (ФНБ). Простому народу без подробностей объяснили, что это делается для его же блага, дескать, обслуживание в банке станет удобнее. Понятно, что это бред, но в чём же смысл этой покупки по вашему мнению?

- Если ответить коротко, то это просто абсурд, разумного объяснения которому невозможно придумать. Самое главное, что выкупать у Центробанка 50%+1 акция Сбербанка России за 2,8 триллиона рублей не надо! Надо просто подписать Постановление Правительства и забрать этот пакет от Центробанка. И зафиксировать, что все дивиденды с 1960-т какого-то года, полученного Центробанком, естественно за вычетом перечисленных за этот период средств в казну, не подлежат возврату. А это и так огромные деньги.

- То есть, ЦБ Набиуллиной остается еще и должником?

- Выражаясь юридическим языком, ЦБ РФ ничего не должен. Но за полвека владения контрольным пакетом Сбербанка Центробанк получил реально очень большие деньги, невзирая даже на то, что до 70% он перечислял в доход государства. При этом, не потратив ни рубля на покупку или на его развитие! Хотя Сбербанк еще с советских времен был очень выгодной дойной коровой, пасущейся на бесплатных и самых благодатных финансовых лугах - народных деньгах и деньгах народного хозяйства СССР и России.

- Но как акции оказались в Центробанке?

- Во времена Никиты Хрущева Минфин СССР передал систему сберегательных касс в введение советского Госбанка. Передал, естественно, бесплатно. Затем, в 90-е годы, перед развалом Союза, РСФСР объявила, что российская часть Сбербанка СССР принадлежит ей. Потом позднее Сбербанк акционировали, и при этом Геращенко, я считаю, очень мудро и правильно поступил - сохранил контрольный пакет за Центробанком, которым он в ту пору руководил. Т.е. Геращенко сохранил контроль государственного, в полном смысле этого слова, Центробанка над самым большим акционерным банком России, который как раз и жил за счёт тех средств, о которых я говорил выше. Сделано это было блестяще, и очень дальновидно.

Но загадочным образом, очень тихо Центробанк из государственного превратился в некий, практически неконтролируемый государством банк, с очень непрозрачной структурой акционеров, по сути, владеющих контрольным пакетом Центробанка, а следовательно, и Сбербанка. И самое удивительное, что ЦБ в его нынешнем виде устанавливает в России ставки рефинансирования для кредитных организаций, фактически пишет правила для спекулятивного финансового рынка.

- И некоторые игроки, в том числе иностранные, которые близки к начальникам из ЦБ, фактически извлекают ростовщическую прибыль, установив свои правила игры, и задействовав в этом самый крупный банк РФ?

- Вероятно. Могу только добавить, что механизм деятельности ЦБ РФ, в соответствии Законом о Центробанке противоречит Конституции РФ, которой определялась основная функция ЦБ- это обеспечение устойчивости национальной валюты – российского рубля, а не получение прибыли.

- Получается, что Геращенко, думая об интересах Родины, оставил Сбер под контролем государства в лице тогда еще государственного Центробанка. Но ЦБ вышел из под контроля, прихватив с собой и контрольный пакет Сбербанка?

- Если коротко, то, да. Но вернемся в сегодняшний день. Какая необходимость на этом этапе развития общества "бросаться" такими деньгами?! Какую такую значимую государственную задачу Вы этим решаете? Выводите Россию на новые орбиты экономики? Создаёте обещанные еще в 2012 году рабочие места? Улучшаете систему здравоохранения? Увеличиваете пенсионные и социальные выплаты? Нет! При этом вы тратите не свои кровные деньги, а средства из Фонда национального благосостояния, что вообще какой-то запредельный цинизм.

Особенно на фоне оправданий правительства, что пенсионная реформа была неизбежна из-за того, что, видите ли у государства нет финансовых возможностей далее в необходимых объёмах выполнять эти социальные обязательства.

То есть «денег нет», но более трети накоплений фонда уходит не на развитие экономики, или на мероприятия, ведущие к улучшению этого самого благосостояния, а на приобретение абсолютно неактуальных на сегодняшний день акций, которые это самое правительство может не выкупать. А просто передать, как бы обратно. Самому Правительству!

Если руководством страны движут благие намерения, а я хочу в это верить, то целесообразно было бы не платить эти 50 млрд долларов за акции Сбербанка, а вложить эти деньги в сектора экономики, которые бы сняли хотя бы ряд имеющихся в России, действительно, кричащих проблем.

К примеру, поставить задачу, и за 2-3 года создать российскую фарминдустрию, и уйти от необходимости покупки лекарств за рубежом. Т.е. уйти от зависимости импортных лекарств, которые составляют более 75% всего российского рынка. Построить государственные фармпредприятия, под государственным контролем, с выпуском самых передовых лекарств. Вложить часть средств в копирование самых лучших фармацевтических препаратов. И наконец решить эту, одну из самых страшных, и долго не рашаемых проблем! Дать народу дешёвые, и самые передовые лекарства.

Ну, не хуже же мы Индии, которая сумела буквально за несколько лет наладить выпуск лекарств в стране с более, чем миллиардным населением, выпуская аналоги самым передовых препаратов, по цене кратно дешевле, а по эффективности, даже превосходя оригиналы. Дав не только своему народу самые высокоэффективные и дешёвые, доступные лекарства, но и выйдя на лидирующие позиции в мире. Кстати, лекарственный экспорт Индии в полтора раза больше нашего экспорта вооружения, и не взирая на жёсткость американского фармацевтического рынка, даже на нём они сегодня вторые! Вчера отсталая страна, сегодня теснят американскую фармацевтику на их же рынке.

Помните советский лозунг "Здоровье народа - достояние государства"? Далее, возможно, капитализация предприятий, устойчивый спрос на их продукцию, решение множества социальных проблем, новые рабочие места, поступление в бюджет и т.д. Доходы государства будут несравненно выше от оздоровления населения, и получения более высоких доходов от производства. Плюс независимость от любых угроз и санкций. Эксперты подсчитали: для решения этой задачи достаточно 15-20 млрд. долларов. И таких направлений реального инвестирования - масса. Вместо этого вы зачем-то покупаете на гигантские деньги то, что вам принадлежит по праву!

- Полностью согласен!

- Вот бы еще и люди, принимающие решение, посмотрели на этот абсурд под углом государственных, а следовательно, народных интересов!