«РЖД-Медицина» решает глобальные проблемы российской медицины

//Интервью 13+

15 февраля 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

елена жидкова, фото: соцсети

«РЖД-Медицина» – крупнейшая составляющая национальной системы здравоохранения России, участвует в достижении задач национальных проектов уже давно. «АН» поговорили с начальником Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Еленой Жидковой о развитии медицины в нашей стране и узнали, как изменить отношение людей к профилактике и когда средняя продолжительность жизни в России достигнет 80 лет.

– Елена, скажите, насколько далека наша медицина от уровня стран-лидеров?

– В этой области Россия не отстает уже давно. Сегодня в наших клиниках можно получить даже более квалифицированную медпомощь, чем в странах Западной Европы. Нередко к нам поступают и запросы о сотрудничестве от «соседей». Например, опытом сети здравоохранения «РЖД-Медицина» международные организации интересуются охотно, со многими мы уже взаимодействуем. Так в прошлом году был реализован пилотный проект с коллегами из Южной Кореи, Корпорацией КТ. На базе Дорожной клинической больницы в Чите был развёрнут канал связи с отдалёнными пунктами на участке Байкало-Амурской магистрали. Это помогает повысить эффективность уровня диагностирования и лечения населения в отдалённых и труднодоступных местностях с применением цифровых технологий и телемедицины.

–Насколько я знаю, ОАО «РЖД» участвует в российско-японском проекте с Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В чем его суть?

– Пилотный проект был запущен полтора года назад вместе с крупнейшим университетом «Кюсю», торговой компанией «Марубени» и медицинской корпорацией «Тэссёкай». Все вместе мы создаем центр превентивной медицины и диагностики в клинике ОАО «РЖД» в Хабаровске, где пациенты смогут пройти обследование по японским программам сheck-up, воспользоваться удалённой диагностикой и телемедицинскими консультациями. Все переговоры сторон уже завершены, реализация проекта намечена на 2020 год. Завершение строительства планируется к апрелю 2021. Если апробация пройдет успешно и проект докажет свою эффективность, подобные центры появятся по всей стране. Тогда нашим гражданам будут доступны лучшие японские практики. Всем известно, что Япония является одной из самых продвинутых стран в области медицины, где средняя продолжительность жизни достигла 84 лет. Президент России Владимир Путин поставил задачу российскому здравоохранению приблизиться к аналогичным показателям к 2030 году, увеличив продолжительность жизни россиян до 80 и более лет. Именно над этим мы и работаем.

– Программы здоровья создаются для граждан постоянно, но они сами участвовать в них не торопятся. Как изменить отношение людей к профилактике и образу жизни? Это ведь тоже «болевая точка» нашей медицины.

– Решать эти проблемы можно через внедрение корпоративных программ оздоровления сотрудников. Также необходимо проводить с населением разъяснительную работу, устраивать акции и дни бесплатных осмотров.

Могу снова привести в пример нашу сеть. Мы устраиваем корпоративные акции, пропагандирующие ЗОЖ, в их числе всевозможные Дни – здоровья, профилактика рака груди и так далее. Проводятся они по единому стандарту. Лечебные учреждения подходят к организации таких мероприятий, как, например, Дни борьбы с курением, творчески. На входе в рабочие помещения курильщикам в обмен на сигареты обычно выдают фрукты или витамины. В 2019 году за сигаретную пачку наши активисты предлагали многоразовую клубную карту на посещение занятий фитнесом, и даже ярые любители «подымить» не отказывались. Наконец, в этот день работникам «РЖД» читают лекции о вреде курения пациенты, перенесшие операции рака гортани. На эмоциональном уровне это очень влияет на сознание слушателей.

– Глобальные проблемы российской медицины «РЖД» тоже решает?

– Конечно. На данный момент, например, мы активно участвуем в достижении задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», утвержденных Указом Президента РФ. Их цель – повысить к 2024 году ожидаемую продолжительность жизни при рождении до 78 лет (к 2030 — до 80). И даже несмотря на то, что сегодня в России наблюдается относительно высокий уровень смертности, мы можем говорить, что основные его причины поддаются коррекции. Поэтому и есть способы им управлять. Один из основных методов – развитие превентивной медицины и диагностики заболеваний. Кстати, проект по строительству одного из них принадлежит нам.

И, разумеется, граждане должны получать профилактические медицинские осмотры в среднем не реже одного раза в год. Это в свою очередь требует оптимизации работы медицинских организаций: сокращения времени ожидания в очередях, упрощения записи на прием ко врачу, организации комфортных условий пребывания граждан в поликлиниках. Именно к этому и стремятся все учреждения сети.

На сегодняшний день в рамках реализации нацпроектов уже подписаны соглашения о взаимодействии с рядом субъектов России, а также составлен график дальнейших подписаний. Все они направлены на совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, первичной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению, разработку и реализацию совместных программ развития производственной медицины, организацию деятельности по сохранению профессионального долголетия работников.

– Как «РЖД-Медицина» помогает развиваться здравоохранению в самых отдаленных регионах России?

– С 1993 года в системе здравоохранения ОАО «РЖД» реализуется проект по деятельности передвижных консультативно-диагностических центров. Их еще называют «Поезда здоровья». Это мобильные комплексы на базе 10-12 пассажирских вагонов, которые переоборудованы в «поликлинику на колесах». Поезда оснащены рентгеновским оборудованием, аппаратами УЗИ и функциональной диагностики, в них консультируют терапевт, педиатр и несколько врачей-специалистов, есть клинико-диагностическая лаборатория. Поначалу такие поезда использовались для выполнения обязательств холдинга по коллективному договору, то есть обслуживали только работников ОАО «РЖД», членов их семей и пенсионеров компании. Но с 2007 года стали работать в системе обязательного медицинского страхования. Сегодня по железным дорогам Сибири и Дальнего Востока курсируют два медицинских поезда.

Сейчас в целях развития проекта и обновления подвижного состава проводится работа по проектированию единого типового передвижного консультативно-диагностического центра. Необходимость разработки типового подвижного состава для комплектования поездов здоровья обусловлена высокой потребностью в оказании медицинской помощи жителям в малодоступных и малонаселенных регионах России.

Проект нового поезда планируется с учетом всех существующих санитарных норм и требований законодательства. В поезде будет вагон лучевой диагностики, терапевтический, стоматологический, хирургический, а также клинико-диагностическая лаборатория и вагон функциональной диагностики.

– Что насчет оснащения, использования информационных технологий и оказания высокотехнологичной медицинской помощи в системе здравоохранения «РЖД»? Как все это работает?

– Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) включает в себя применение уникальных и ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью. Это и клеточные технологии, и роботизированная техника, и информационные технологии и методы генной инженерии, разработанные на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. Программа содержит в том числе методы лечения и осуществляется за счет средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Получение указанных видов ВМП возможно за счет квот, предоставляемых органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации в установленном порядке.

– Можно ли назвать успешным развитие сектора телемедицины? Может ли он стать панацеей для отдаленных районов региона или это суррогатный вариант лечения для малоимущих?

– Внедрение телемедицинских автоматизированных комплексов для проведения дистанционных осмотров позволяет не только повысить безопасность деятельности работников, но и оперативно выявлять группы риска. Это очень эффективный способ предотвратить аварии, связанные с внезапным ухудшением здоровья работников.

Однако телемедицинские технологии нуждаются в доработке не только на уровне эксплуатации ОАО «РЖД», но и в целом по стране. В спецификацию программно-аппаратного комплекса входит модем для передачи данных по мобильным каналам связи, однако, к сожалению, охват территорий мобильными операторами не всегда обеспечивает надежную и качественную связь повсеместно. Также были случаи намеренной порчи оборудования обследуемыми лицами. Кроме того, требуется развитие законодательной базы для применения подобных сценариев обследования.