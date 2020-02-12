Русскоязычный мэр Риги: откровенно о Рижской думе, шествии латышских легионеров и о перевыборах

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12 февраля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мэр Риги Олег Буров, фото автора материала

Нет секрета, что в Рижской думе не все так безоблачно, как хотелось бы рижанам: бюджета нет, грядут перевыборы, многих уволили. Но работа продолжается. Как? Что вообще происходит в Рижской думе? Почему экс-мэр спит и видит, как действующего градоначальника «попросят на выход»? Специально для «Аргументов Недели» откровенное и эксклюзивное интервью мэра Риги Олега Бурова.

- Олег, в латвийских СМИ прошла информация о том, что вам должны были в понедельник утром доставить письмо от Русского союза Латвии, где «потребуют» запретить выдавать разрешение на шествие латышских легионеров 16 марта. Вы получили такое письмо?

- Да, я получил такое письмо. В понедельник к вечеру.

- И какой будет ответ?

- Каждый год Рижская дума получает такие письма: разрешить, запретить шествие легионеров 16 марта. Потом получаем письма с просьбой или требованием запретить мероприятия 9 мая. Это было всегда. В Рижской думе есть ответственное лицо за «разрешить или запретить» - исполнительный директор города Риги Юрис Радзевич. Но есть и позиция. Она такова: если Рижская дума запретит мероприятия, то данная организация, которая запрашивала его, подаст в суд. И выиграет этот суд. Точно. Рижская дума обычно не запрещает проведение любых мероприятий, кроме…Кроме тех, которые могут привести к столкновению. Мы не даем разрешения если видим, что в одно и тоже время, и в одном и том же месте, две «несовместимые» организации решили что-то устроить. Более того, сразу же привлекается госполиция и вопрос обсуждается с ними. Обязательно. Я думаю, что если запрещать, то будет хуже. Возникнет обратная реакция, которая ни к чему хорошему не приведет. Поверьте. Официальная позиция государства насчет 16 марта четкая: данный день не является официальным памятным днем.

- Хорошо. Теперь о главном. За что вам так не любит бывший мэр Риги Нил Ушаков? Чем вы ему так насолили? Всем понятно, что бывший градоначальник пытается вас, простите, «выжить» из думы. Что происходит?

- Уж, не знаю…Чем же я так насолил. Да, есть такой факт, что Нил Ушаков высказывался в мой адрес не совсем корректно.

- Хорошо помню, как экс-мэр высказался: упомянул вас «вместе» с порноактрисами. Честно, мне было мерзко. Но вы не комментировали данное его высказывание. Почему?

- А зачем? У меня есть рабочие дела и нет лишнего времени, чтобы «вступить» в диалог с г-ном Ушаковым о порноактрисах. Смешно! Мне есть чем заняться. А если серьезно, то я всегда пытался где-то оправдать Ушакова. Я понимаю, что человек, который десять лет был главой столицы и находился в кресле мэра, не может пока смириться с тем, что больше этого кресла у него нет. Конечно, психологически сложно с таким свыкнуться. Понять можно. Есть и другой момент: г-н Ушаков, видимо, рассчитывал, что дела, которые он не завершил в Рижской думе, возможно, выгодные для себя, завершит новый мэр. Но не получилось так. У меня есть четкий принцип, что никогда нельзя делать. Я не стану делать то, что юридически незаконно. И даже криминально. Не буду! Я всегда умел говорить «нет». Даже руководству. И Ушакову говорил «нет», когда он был моим начальником. Видимо, ему не понравилась такая моя позиция. И есть еще нюанс: когда партия «Честь служить Риге» «разошлась» с партией «Согласие», мы стали существовать отдельно, то сразу же стали конкурентами. Конкурентами для избирателя. Так посчитал Ушаков. У нас же один с партией «Согласие» избиратель.

- Действительно, многие русскоязычные жители Латвии считают «своей» и партию «Честь служить Риге», и «Согласие».

- Правильно. Естественно, Ушаков видит в нас конкурентов. А перевыборы в Рижскую думу обязательно будут. Конечно, есть над чем подумать и Ушакову. Я говорю о доверии избирателя.

- Олег, но Нил Ушаков всегда славился, если так можно сказать, интригами и даже провокацией во время выборов. Да и не только… Мое мнение. Вы не опасаетесь чего-то подобного с его стороны во время перевыборов в думу?

- Я могу только сказать о себе. И о нашей партии «Честь служить Риге». Мы не будем делать ничего противозаконного, черного. Не наши методы. Пусть нас «судят» избиратели по нашим поступкам, делам. Конечно, будет не так уж и просто. Понимаю. Буквально вчера, один из депутатов от партии «Согласие» в Сейме меня спросил: «А правда, что ты в список партии берешь только латышей?» Я только посмеялся. У нас достаточно и латышей, и русских. А как иначе? Разве у нас отсутствует русскоязычный электорат? Почему он должен быть «вычеркнут»? Глупость какая. Я сам русский человек. Вот идут уже такие «провокации». Но ничего. Справимся. Знаете, мне очень важна Рига. Я всегда буду за процветающую Ригу. Мне важно, чтобы молодежь не уезжала их страны, чтобы пенсионеры были спокойны и обеспечены, чтобы не было проблем в системе образования. Мне все это важно! Я сам родился в Риге. Мой отец родился в Риге. Мама в Петербурге, но приехала в Ригу. Как можно не думать о городе, в котором ты родился? У меня есть четкая позиция: я за справедливую Ригу! Никто не должен делить людей по национальности. Никто. Связывать хозяйственные вопросы и национальность просто невозможно! Глупость. И важно, чтобы наши политики задумались, что их «кресло» не только для «себя любимого», но и для людей, которые рядом. Хорошо бы, чтобы помнили...

Продолжение следует.

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