Полковник КГБ ЛССР в отставке: вина Герберта Цукурса в уничтожении евреев не доказана

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12 февраля 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Судебный молоток, pixabay.com

Преступления против человечества и преступления против человечности не имеют срока давности. Решение Генпрокуратуры Латвии закрыть процесс о возможной причастности латышского летчика Герберта Цукурса к уничтожению евреев в годы ВОВ вызвало в СМИ много шума. Прокуратура уверяет, что нет доказательств его преступлений, но дело о зверствах пособника фашистов было еще начато после войны. Как же так? За 75 лет многие пытались переписать историю и «сделать» нелюдей героями, но память и свидетельства, передающиеся из поколения в поколение истребить нельзя. Кто такой Герберт Цукурс? Почему из него хотят сделать «мученика»? Специально для «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

- У меня создается такое впечатление, что зверства Герберта Цукурса в годы ВОВ против евреев (на территории Латвии) пытаются замять. Есть же свидетельские показания (официально опубликованные в латвийских СМИ). Насколько я знаю, но в архивах КГБ ЛССР есть (или были) документы, которые подтверждают его преступления. Что же происходит?

- Любое преступление нужно доказать. Любое. И преступления против человечества нужно доказать. Я лично, когда работал в органах, видел дело на Герберта Цукурса. Да, в КГБ ЛССР были документы. И изучал их не только я. Никаких конкретных доказательств на Герберта Цукурса нет! Никаких!

- Как же так? В латвийских СМИ конкретно указаны фамилии тех, кто был свидетелем его преступлений против евреев. И даже есть показания бывших участников команды Цукурса.

- Вы правда не понимаете, что в той мясорубке никто не мог выжить? Уже нет секрета, как и когда истребляли евреев в Латвии. Да, были такие люди, которым нравилось убивать. Как вы себе представляете, целый день стрелять в беззащитных людей и быть нормальным? А Герберт Цукурс был адекватным человеком. Насколько я знаю, но он работал водителем. Развозил и подвозил руководство. Возможно, он увидел, как расстреливали евреев, но не участвовал в этом. Да и Генпрокуратура Латвии не установила ни одну конкретную личность, в отношении которой имелись основания проводить дальнейшее следствие. Живую личность, конечно.

- Естественно! Более 75 лет прошло после существования рижского гетто. Уже и живых-то не осталось. Но зачем же он служил в команде штурмбаннфюрера СС Виктора Арайса, который возглавлял подразделение, которое уничтожало евреев на территории Латвии? Напомню, в Латвии было уничтожено в ходе карательных операции с 30 ноября по 8 декабря 1941 года …. 25 тысяч евреев. Какая психика или ненависть должна быть у человека, чтобы видеть и знать такое?

- Я не являюсь врачом и не был рядом с Цукурсом. Я говорю только то, что знаю: видел документы в КГБ ЛССР, разговаривал с латвийскими историками и юристами. Герберт Цукурс в преступлениях не участвовал! Он не истреблял евреев. Как он попал в команду Арайса? Просто. Они были в приятельских отношениях. И чтобы Цукурс имел работу, то устроил его в гараж. Он был и автомехаником, и водителем. Не секрет, что Цукурс был летчиком и конструктором самолетов, и прекрасно разбирался в технике. А хорошие специалисты нужны в любое время. И почему он должен был отказываться от хорошей работы. Да и не мог он отказаться. Отказаться – пойти против. И что тогда? Жить хотят все!

- Если он не причастен к убийствам, как вы говорите, то почему бежал в Бразилию после войны? Но главное, за что тогда его убили израильские спецслужбы? Просто так?

- Да, есть такое мнение, что он был убит израильскими спецслужбами. И кто знает истину? Кто об этом будет говорить? То, что бежал – факт. А кто бы стал после войны разбираться? Латыш. Служил у немцев. Пуля в лоб обеспечена. Могла пострадать и его семья. Много тех, которые бежали после войны и в Бразилию, и в США, и даже жили по поддельным документам в Европе. Поймите, я не видел документов, которые подтверждают его преступления.

- А кому же тогда было выгодно делать из него палача? Но главное – зачем?

- Хотите правду?

- Хочу!

- Герберт Цукурс – известный латыш. Летчик, конструктор, журналист. Да, спасал свою жизнь и бежал. Да, служил у немцев. Чем не кандидат? Но главное! Так выгодно! Если сейчас откроется правда, то могут полететь многие головы. Объясняю. Германия до сих пор платит за таких как Цукурс, за гетто, за нацизм компенсации. Очень много евреев получили компенсации. И не только пострадавшие, но их дети, внуки. До сих пор Германия платит и будет платить. Источник дохода. Уж извините за прямоту! Да, было гетто, был Холокост! Боль, трагедия. А когда нацисты выжгли половина Беларуси, истребили мирных граждан на территории СССР…. А Польша? В Польше во время ВОВ было много партизанских отрядов, которые боролись с нацизмом. Так немцы мстили: убивали мирных поляков, угоняли в Германию, пытали в тюрьмах. Страшно! Так Польша заикнуться о компенсации не может! Где компенсация за Хатынь? Где компенсация советским военнопленным, которые прошли немецкие лагеря смерти? Нет ее! И не будет! Вот потому и дело о таких, как Цукурс, никогда не закроют. Выгодно. И никто вам правду не расскажет. Я сказал то, о чем многие молчат. Нужны жертвы и злодеи.

- Спасибо за комментарии.

Я как журналист решила обратиться с вопросом о Герберте Цукурсе в МИД Латвии. Почему Генпрокуратура закрыла дело Цукурса?

Специально для «Аргументы Недели» комментарии МИД Латвии.

«Генеральная прокуратура Латвийской Республики продолжает уголовный процесс, в рамках которого по ст. 71 ведется уголовное следствие. Прокуратура должна тщательно расследовать все обвинения преступления против человечества, которые, как известно, не имеют срока давности».

С тем же вопросом я обратилась к политику, юристу, экс-главе Конституционного суда Латвии Гунарсу Кутрису.

«Если вы меня спрашиваете, как юриста, то могу ответить… Думаю, что его вина не доказана. Да, было много исследований, но у каждого была своя цель. Не все так просто. Что касается убийства Цукурса израильскими спецслужбами, то как юрист не могу оправдать. Убили без суда! Если виновен, то должен быть суд! Есть государства в мире, которые себя считают с большими полномочиями играть роль судьи и политиками во всем мире. И такие государства есть. К сожалению, эти государства друг друга поддерживают (не официально, конечно). Так как используют похожие методы».