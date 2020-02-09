Латвийский профессор: Позвоночник многое может рассказать о человеке

//Интервью 13+

9 февраля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Медик, pixabay.com

Недаром наш позвоночник называют «хребтом жизни». Несмотря на то, что позвоночник, как утверждают врачи, очень прочен, но и в определенных случаях уязвим. Почему? Специально для «Аргументов Недели» расскажет профессор, нейрохирург 1-й больницы из Латвии Игорь Аксикс.

- Игорь, действительно ли наш позвоночник может выдержать многое?

- Может. Может выдержать до четырех центнеров. Но наш позвоночник и уязвим. Если мы ведем малоподвижный образ жизни, то наш позвоночник начинает разрушаться. Но, если мы занимаемся изматывающими и тяжелыми тренировками, то позвоночник не скажет нам «спасибо». Нужна золотая середина. Беречь нужно. А то, когда наступит «золотая пора», то и болезни дадут о себе знать.

- Какие, например, недуги?

- Сразу хочу предупредить, что болезни позвоночника, увы, самые распространенные у людей. Почти 80% людей страдают от таких проблем. Есть заболевания, которые поражают часть позвонков, межпозвоночные диски, мышцы и связки, нервные окончания. Можно разделить «недуги» на группы: остеохондроз, когда боль в шее, плечевом суставе, пояснице. Бывает, что немеют пальцы на ногах. Ничего странного! Так проявляет себя остеохондроз. Если возникают такие недуги, как люмбалгия, радикулит, остеопороз, то это болезни поясницы. Но все берет начало с проблем позвоночника. Основа жизни! Хребет человека.

- А причины возникновения заболеваний, которые вы упомянули?

- Причины могут быть самые разные. Даже те, о которых мы не догадываемся. Конечно, главное – старение организма. Увы, все мы не молодеем. Организм наш изнашивается. Конечно, малоподвижный образ жизни и излишний вес! Бедный наш позвоночник! Сколько он лишних кг выдерживает на себе! Может быть причина и в тяжести. Сколько тяжести носит женщина? Я говорю о тяжелых продуктовых сумках. И длится это годами. Что же хотеть тогда? Есть и такое слово, как генетика.

- Получается, что «беды» не миновать в зрелом возрасте?

- Зачем же быть столь категоричной? Берегите здоровье смолоду. Но, если возникла проблема, то следует выяснить ее у специалиста. Есть процессы, которые обратимы. Тогда тут поможет специальные упражнения, витамины, лечебная физкультура, глюкозамины. Но если случай запущенный, то конечно, операция. Но все решит врач! Мой совет: двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь! Животворящая сила в наших движениях. А бич нашего времени – избыточный вес, поглощение «вредных» продуктов и сидячий образ жизни! Будьте здоровы!

- Благодарю за беседу.