Автор хита «Как упоительны в России вечера» охарактеризовал Филиппа Киркорова

//Интервью 13+

9 февраля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Микрофон, pixabay.com

«Как упоительны в России вечера», «Одинокая волчица», «Безнадега», «Ромашки для Наташки». Песни, которые стали классикой. Их поют, подпевают, напевают люди разных поколений и разных стран. А все эти песни объединяет один человек – Александр Добронравов. Специально для «Аргументов Недели» накануне концерта в Риге композитор дал интервью.

- Александр, вы не первый раз в Латвии? Что вы ждете от латвийского зрителя?

- Конечно, я не первый раз в Латвии. У меня там много друзей. Люблю Юрмалу, Ригу. Что я жду? Своего концерта, конечно! В Латвии очень высококультурный зритель и с потрясающей энергетикой, которая присуща Прибалтике. Ее сложно передать, но она потрясающая. Невесомая. Мне всегда приятно выступать в Латвии. Почему? Там зритель ценит качественную музыку, искреннее исполнение. Я волнуюсь перед концертом в Риге. Ответственность.

- Могу с уверенностью сказать, что зритель непременно будет вам подпевать. Ваши «Как упоительны в России вечера» любимы. Вы написали эту песню в Америке? Ностальгия?

- Да, было время, когда я находился в Америке. Долго… Полтора года. И одним теплым вечером у меня возникла… искра! И я написал. Да, быстро, просто. Сел и написал. Я уже собирался уезжать в Россию и вот так получилось. Возможно, ностальгия. Я даже не думал, что пройдет столько время, а она останется так популярна. Я уже и не вспомню, а сколько исполнителей спели ее? Но я рад, что она любима.

- Александр, а какую из ваших песен зрители просят повторить на «бис»?

- Сложно сказать… Часто, кстати, просят повторить «Одинокую волчицу». Я даже не знаю, «Упоительны в России вечера» или «Волчица» более популярна. Затрудняюсь ответить.

- Когда вы писали «Одинокую волчицу», то перед глазами была «та самая» женщина или просто образ?

- Образ. Такой вот непокорный, но преданный характер. Жесткая, но женственная. Та, которая откроет свою душу только любви.

- Александр, а правда, что вы в 3-х возрасте сели за рояль и сыграли «Ой, полна моя коробушка»?

- Да, была такая история. И я ее помню. Да, мне было 3-4 года. В доме бабушки это происходило. Взрослые чем-то занимались, а я подошел к роялю и начал что-то играть. Как мне потом рассказали, но взрослые не поняли, что происходит! Кто играет? А потом выяснилось, что я пытаюсь воспроизвести «коробушку».

- Александр, насколько я знаю, вы дружите с шансоном. Так?

- Да, в медийном пространстве я присутствую постоянно. Думаю, что много сделал в этом жанре. У меня было много работ с Таничем и группой «Лесоповал». До сих пор сотрудничаю с Лидией Николаевной (вдовой Михаила Танича). Да, песни на стихи Лидии Николаевны поют многие звезды: Филипп Киркоров, Александр Малинин и т.д. Вот сейчас мы вместе готовим две песни. Стихами сказал!

- С кем из российских исполнителей вам комфортней работается?

- Все талантливые и хорошие исполнители. Но больше всего взаимопонимания у меня с Филиппом Киркоровым. Да! Филипп – правдивый, конкретный и очень трудолюбивый человек. Он скажет правду. Он увлечен работой. И все он это делает с душой и юмором! Мы прекрасно чувствуем друг друга.

Благодарю за интервью. Рига вас ждет!