Мэр Риги: Есть юридическое основание для роспуска думы

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6 февраля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Флаг Латвии, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Создается такое впечатление, что вот чуть-чуть и Рижская дума, pardon, «взорвется». И тут уже не спасет даже чудо! А может спасет? И кто? Возможно, мэр Риги Олег Буров. Специально для «Аргументов Недели» комментарии градоначальника столицы Латвии Олега Бурова.

- Олег, что сейчас происходит в Рижской думе? Так будет ли роспуск?

- Да, думаю, что будет. Есть договоренность с оппозицией Рижской думы созвать три заседания без кворума, что даст юридическую основу для роспуска. Я уверен, что это самый лучший вариант.

- Я понимаю, что закон о самоуправлениях гласит, что дума может быть распущена, если на трех заседаниях подряд не удается обеспечить кворум. Таким образом заседания срываются. Два были сорваны. А что с третьим?

- Думаю, что и третье заседание ждет такая же участь, как у предшественников. Да, я инициировал такую ситуацию. Есть договоренность с оппозицией. Право слово, надоела такая «агония» в думе. Следует это прекратить и готовиться к досрочным выборам. Мы готовы!

- А бюджет столицы? Что мешает его принять?

- Как видите, Рижская дума не может принять бюджет. Партия «Согласия» против. Им, видимо, не до бюджета. А нужно Бурова отстранить от должности. Зачем же так мучится и создавать видимость работы.

- Позвольте, но партия г-на Ушакова так пеклась об избирателях! Как же так? Лишить дополнительного финансирования своих же избирателей! А кто же за них тогда голосовать пойдет на досрочных выборах?

- Я не знаю, что у них в головах. Видимо, есть план. А избиратели… Думаю, что «подождут», когда определенный план у «согласия» созреет.

- Олег, но юристы парламента официально говорили, что нет законных оснований для роспуска.

- Юристы может и говорили, но роспуск Рижской думы состоится.

- Хорошо. Партия «Согласие» мечтает «свалить» вас. А кого на ваше место? Есть претендент?

- Действительно, а кого? Я всегда говорил, что сперва следует думать, а потом уже делать! Насколько я знаю, но претендентов пока нет. Партия «Согласие» сначала навертит дел, а дальнейшие шаги не просчитает.

- Но вы пока на месте?

- Да. До самого роспуска в думе остаются «технические руководители» - мэр и исполнительный директор.

- Благодарю за интервью.