Латвийский врач: У человека обязательно есть душа!

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5 февраля 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Янис Петронис, фото автора

Когда здоровый человек попадает в приемное отделение травматологической городской больницы, то его вполне может охватить паника: стоны, волнение, травмы, стремительный бег врачей. Да, обычная городская травматологическая больница. И разнице нет никакой – в Риге, в Лондоне, в Москве. Везде есть больные, которым нужна помощь.

Эту историю я запомню на всю жизнь и буду ее рассказывать. Почему? А я видела ЧУДО! Да, своими глазами!

Несколько лет назад я привезла своего сына в Рижскую городскую 2 больницу. Просто налетел на дверь и вот такая неприятность. В приемной было полно людей. У каждого человека свои проблемы. Но из общего фона «выбивалась» одна пожилая пара: они стояли, прижавшись друг к другу и тихо молились. Стояли и всматривались в закрытую дверь… Наконец вышел врач и подошел к паре: «Я очень сожалею, но шансов нет. Травмы, несовместимые с жизнью. Простите. Можем только сделать обезболивающее. Чудо не произойдет. Поймите, серьезная же авария произошла…»

Меня словно парализовало. Я смотрела на эту пару. Стало совершенно тихо. А потом…. Потом крик женщины. Пока это все происходило, то никто из присутствующих не заметил, как в ту дверь вошел высокий мужчина, а через минуту «раздался приказ»: «Немедленно в операционную!»

Прошло несколько дней, и я вновь появилась с сыном в больнице. Этот случай не давал мне покоя, и я решила все разузнать. Оказывается, произошла страшнейшая авария: машина в дребезги, человека, простите, «вырезали» из груды метала. Доставили во 2 рижскую больницу. Никто из врачей даже, на первый взгляд, не смог определить пол человека – одна сплошная рана. И никто из врачей больницы не мог помочь. Никто, кроме одного! Врач Янис Петронис. Операция длилась несколько часов. Человек был спасен. Им оказалась молодая девушка, которой недавно исполнилось 19 лет.

И вот тогда я поняла, что на нашей грешной и прекрасной земле случаются чудеса. Я четко уверовала, что у человека есть судьба, которая дана ему от Бога. Та девушка родилась под счастливой звездой, потому, что рядом находился врач от Бога.

Какие они врачи от Бога? Чем живут? Что чувствуют? Обычные ли они люди?

Специально для «Аргументов Недели» интервью именно с таким врачом, членом правления 2 рижской больницы, травматологом-ортопедом Янисом Петронисом.

- Что значит быть врачом от Бога? Настоящим врачом?

- Я не знаю, что значит быть врачом от Бога. Возможно, врач – профессия для избранных. В хорошем понимании этого слова. Как и профессия актера, журналиста, учителя. Своей профессии нужно отдавать всего себя. Именно. Помню, когда я учился в Латвийском медицинском институте, то сам напросился работать в больницу П. Страдыня. Учился и работал. Да, пришел сам, напросился и бесплатно работал. Просто помогал врачам в хирургическом отделении. Сперва заполнял карточки, а потом уже меня допустили до операционного стола, а уж потом я сделал первый разрез. Я даже не помню ничего о студенческой жизни. Да мне и не было интересно, как сейчас говорят, тусоваться. Я учился, наблюдал за врачами, даже ночевал в больнице. Но когда я окончил институт, то на моем счету уже было 150 операций.

- А вы помните свою первую операцию?

- Нет. Первой же операции у хирургов нет. Чаще всего, они присутствуют на операции во время практики, а лучшие из студентов быстро начинают работать уже в качестве ассистента. То есть идет полноправный процесс операций.

- С детства мечтали стать врачом?

- Да, пожалуй. Я родился в маленькой деревеньке. До районного центра несколько километров. Природа там замечательная. Я нигде такой больше не видел. С детства запомнилось мне, что в определенное время, наши мужчины и женщины ходили собирать травы. Было это ранним утром и в определенное время года. Вот тогда я понял, что каждая травинка ждет своего часа и сможет принести пользу людям. Конечно, я ходил со взрослыми, собирал травки, потом сушили, заваривали в чай. Я научился слышать природу, понимать язык трав. Я знал, что буду помогать людям. Лечить – награда для меня.

- А почему выбрали травматологию?

- После института я работал в маленькой районной больнице. Конечно, оперировал. Но на тот момент никак не могли найти травматолога. А у меня все как-то получалось. Мне предложили и им поработать. Я согласился и вот уже более 50-ти лет служу врачом травматологом – ортопедом.

- А вы верите в чудеса в медицине?

- Конечно, существуют. Но я не могу это объяснить… Как можно объяснить чудо? А вот душа существует. Я знаю об этом.

- Вы более 40 лет руководите больницей. И все время не изменяли 2-й городской. В Латвии не было такого руководителя, который бы занимал так долго пост.

- Я никогда не стремился занять руководящий пост. Когда в 1980 году наш главный врач уходил, то вызвал меня и сказал: «Я старше тебя и вижу, что ты на своем месте. Твоя жизнь – лечить людей. И сумеешь сохранить нашу больницу!» Вот она до сих пор и существует. А мое дело – оперировать. Моя жизнь.

От автора.

Я знаю доктора Яниса Петрониса очень много лет. Он спасал моих детей, лечил и меня. Он крестный моего старшего сына, который скоро получит диплом врача. Пациенты о нем говорят: «Он видит болезни людей насквозь!» К нему идут и политики, и послы, и простые люди. Его любят и уважают в Латвии. Он имеет море наград. К нему на консультацию приезжают из Германии, России, Америки. А что сам доктор Петронис?

А он приходит в больницу в семь утра, а уходит в девять вечера. Простой гений в белом халате. Он выбрал свой путь и не изменяет ему.