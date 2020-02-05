Полковник КГБ ЛССР в отставке: В Ялте Рузвельт и Черчилль уступили Сталину

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5 февраля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Ялтинская конференция, globallookpress.com

4 февраля 1945 года в Крыму состоялась встреча лидеров антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании. 4 февраля 2020 года исполнилось 75 лет с момента встречи. Что принесла миру конференция в Ялте? Специально для «Аргументов Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке, историком «мистером Х».

- Встреча в Крыму трех лидеров мировых держав изменила мир? Ваше мнение.

- Для меня конференция в Ялте – определенное соглашение и действия, которые и сейчас дают о себе знать. И не всегда с радужной стороны. Кстати, вы знаете, что секретное название встречи в Ялте было «Аргонавт»? Конечно, такая встреча союзников должна была состояться! А как иначе? Практически завершилась Вторая мировая война, нужно было решить вопросы о капитуляции Германии, репатриации. Конференция состоялась.

- Насколько мы знаем, одним из сложных вопросов был о будущем Польши. Почему?

- Тут есть несколько нюансов. Для русских Польша всегда была «чувствительным» вопросом. Вспомните, сколько воин было между Киевской Русью, потом Русским государством с Речью Посполитой, Польшей? Начиная с 981 года, когда состоялся польский поход Владимира Святославича. Постоянно войны были. Чувствительный старый «славянский вопрос». Он и до сих пор существует. И решить его было не так просто. Что решали? Договориться о будущем правительстве и западных границах. Вот тут и возникли споры. Советское правительство не хотело огласки в том, что они «приложили» руку к убийству польских пленных (военных), которых «похоронили» (закопали) на территории Украины и Беларуси. Факт-то был секретный: советское правительство «свалило» все на немцев, а реальность, извините, другая. Сегодня обнародовали сей факт. А в 1945 году….Даже произнести нельзя было такое. Но вопрос был решен. И победил в нем Сталин. Лидеры США и Великобритании уступили СССР. Да, такое было. Надо учитывать то, что в январе советская армия освободила Польшу. Хотя, не только Красная Армия. Есть заслуга и союзников. Но это уже другой и долгий вопрос.

- Сейчас всплыли документы, которые свидетельствуют, что было подписано важное соглашение, по которому СССР обязался вступить в войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца после ВОВ. Но удивительно! Народ был ослаблен, погибшие, разрушенные города. Почему Сталин согласился?

- Просто большой торг! Любая договоренность – торг! Не стоит забывать, что Сталин хорошо разбирался в «японском вопросе». Рузвельт, Черчилль мало, что понимали. Ведь Япония могла начать войну с СССР параллельно с Германией. Не случилось. Но Сталин был прекрасно осведомлен о такой вероятности. И были (для этого случая) отлично обученные солдаты…Не только солдаты, а военные. В основном это были молодые люди из Сибири, Урала…. Сталин, повторяю, разбирался в таком вопросе. А то, что люди погибли, города разрушены и т.д. Кто об этом думал в Ялте? Никто! Мол, бабы есть, и они еще нарожают.

- А какие позитивные моменты вы видите в ялтинской конференции?

- То, что появилась Организация Объединенных Наций. В апреле появилась. Конечно, все устали от войны и жаждали мира. Искали мирных путей. Пусть уж лучше худой мир… Но результаты той ялтинской конференции мы пожинаем сейчас. В России идет разделение на сферы влияния. А биполярность? По сути, решение в отношении войны и мира лежат в сфере влияния двух сверхдержав. И это последствия. «Привет» из Ялты.

- Благодарю за интервью.