Актер Юрий Батурин: о религии, «Позднем сроке» и о Иване Грозном

//Интервью 13+

4 февраля 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

С актером Юрием Батуриным всего потрясающе интересно разговаривать. На любые темы! Интеллект, ум, харизма. Любое интервью с актером «превращается» в маленький спектакль. Талантливый спектакль. И всегда в главной роли, конечно, Юрий Батурин. Так и должно быть! Талантливый человек, действительно, талантлив во всем! Специально для «Аргументов Недели» интервью с актером Юрием Батуриным.

-Юра, сейчас на Первом идет сериал «Поздний срок», где ты вновь в одной из главных ролей. Сюжет захватывает. Но и «тема» сложная….эвтаназия. В Россия данная процедура под запретом. Но много споров. Твое мнение. За или против?

-Тема, конечно, сложная. Знаешь, я думаю, что это личное дело. Если человек столкнулся с неизлечимым недугом и подумывает об уходе из жизни, то это его личное дело и решение. У меня есть родной брат и два двоюродных, так мы договорились все четверо, что если у кого-то наступит «невозврат» и он станет обузой для близких, то другие «помогут» ему покинуть наш прекрасный мир. Ну, не хочу я быть тяжестью для своих близких. Не хочу! И это мое право!

-Смело, однако. Но в православии эвтаназия – тяжкий грех, который уже не отмолить.

-Я долго размышлял на тему христианства. И пришел к выводу: то, что у нас принято считать христианством – оковы и ограничения! Объясняю. Кто для нас Иисус? Наш отец, который все прощает и понимает. Любой проступок, ложь и т.д. Он наш Отец. Я тоже отец и знаю, что своему сыну прощу практически все! Так же я отношусь и к Богу! Он поймет мои поступки и простит. Ведь эвтаназия – страшная, но вынужденная (для некоторых) мера или решение.

-Еще раз о «Позднем сроке». Великолепный звездный состав: Лазарев, Толкалина, Гребенщиков, Алмазов. Комфортно работалось на съемочной площадке?

-Конечно! Действительно, звездный состав. Люба Толкалина – потрясающая актриса. Да все отличные актеры. Кстати, сегодня не так уж и много действительно отличных актеров и в прекрасной форме моего возраста. Это так! Человек двадцать-тридцать. Вот их и приглашают из сериала в сериал.

Могу сказать, что я себе не нравлюсь в «Позднем сроке». Честно! Какой-то упитанный, извини, потасканный. Реально изменился сейчас: похудел, привел себя в форму, даже стрижку изменил. Сериал снимали чуть больше года назад. Знаешь, мне всегда доставляет огромное удовольствие сниматься с реальными профессионалами. Когда мне предложили сценарий, и я увидел кто будет сниматься – согласился сразу! Надо только видеть, как работают такие звезды, когда сроки горят и небольшое финансирование. Четко, слаженно, красиво.

-Юра, что нового за последний год в твоей творческой жизни?

-Вот 10 февраля начнутся съемки сериала «Иван Грозный». В главной роли – Сергей Маковецкий. Он будет играть Ивана Грозного. Помнишь, как он был хорош в роли царя в «Годунове»? Вот теперь восемь серий о его жизни. Грозного, конечно. Я играю Михаила Воротынского. Да, того самого полководца, героя взятия Казани и верного человека до самой смерти царю. Роль, конечно, не главная. Исторический сериал, где много персонажей, но я рад, что буду сниматься. Съемки пройдут в Москве. И всего пять месяцев. Да уж….Вот такие сроки ставят нам продюсеры!

-Юра, но тебе грех жаловаться! Ты обласкан режиссерами и публикой. Слава Богу!

-Согласен. Но сейчас я меньше буду сниматься. Есть причина! Увлекся антрепризой! Да, увлекся сценой. Вот сейчас репетируем спектакль «Зигзаг удачи». Спектакль по роману Юрия Полякова «Козленок в молоке». Премьера уже состоится 8 марта в Санкт-Петербурге. Вот такие у меня планы на ближайшее будущее.

-Спасибо, Юра, за беседу! И удачи!

Татьяна Тимука. Шеф-редактор балтийского бюро АН.