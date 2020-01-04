Актер Мартиньш Вилсонс: Если хочешь, чтобы тебя заметили, то выходи на русского зрителя

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4 января 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латышский актер Мартиньш Вилсонс, фото соцсети

Латышский актер Мартиньш Вилсонс прекрасно знаком российской публике. Достаточно вспомнить его роли в картинах «Мираж», «Посольство», «Контригра». Но мало кто знает, что латвийский актер родился в России. Именно! В суровом крае, который называется Сибирь. Как говорит сам Мартиньш: «Сибирь – моя родина». Специально для «Аргументов Недели» интервью с латвийско-российским актером Мартиньшом Вилсонсом.

-Мартиньш, мы с вами знакомы давно, но я только узнала, что вы родились в России. Да еще в Сибири. Часто бываете в краю детства?

-Да, родился в Магаданской области. Прожил там не так долго. В Латвию приехал, когда мне было четыре года. Так сложилась жизнь. Мои родители были ссыльными. Но я считаю, что Сибирь – моя родина. В определенной степени. Бываю ли я там? Бываю. Со спектаклями. Что чувствую? Что мне все там знакомо. Я даже служил в армии на БАМе. Конечно, все знакомо.

-Мартиньш, вы один из немногих латвийских актеров, которого часто приглашают в российское кино. Как вам работается с российскими режиссерами, актерами. Нет чувства, например, дискомфорта?

-Что вы! С чего вдруг? Я всегда чувствую себя в своей тарелке. Меня приглашают в качественные сериалы, где работают профессиональные актеры. И это замечательно. Мне комфортно работать с ними. Надеюсь, что со мной тоже легко работается. Вот сейчас оформляю документы в российском посольстве, чтобы можно было официально трудиться в РФ.

-Мартиньш, я смотрела ваши спектакли, которые вы поставили в Латвии. Спектакли «Клев» и «Американские горки». Они идут на русском языке. Почему не на латышском?

-В Латвии латыши просто обожают театр. Более того, большой процент латышей посещают русский театр в Риге. Считаю, что если хочешь, чтобы тебя заметили, то надо выходить на русского зрителя. Мы гастролируем с нашими спектаклями. Показывались и в Подмосковье, и в других российских регионах. Нас встречали очень тепло. И это отлично.

-Вы востребованный актер, занятой человек. Как же вы отдыхаете? Есть время поболтать с друзьями и посвятить себе, любимому, время?

-Отлично, что есть работа! Я постоянно в делах. Даже не замечаю, что нужно отдыхать. Вот такой ритм жизни. Если честно, то и дружить я не особо умею. Как-то так… Да, могу встретиться с коллегами, поговорить. Но все о работе. Такая вот жизнь.

-Наступил новый год. Что пожелаете нашим читателям?

-Давайте делать добрые дела! Жизнь же быстро проходит. Надо помогать тем, кому нужна наша помощь. Надо помогать людям. И делать это без напряга, а с улыбкой, с удовольствием. Тогда и сам будешь чувствовать себя спокойно. Тогда и сам поймешь, что ты делаешь в жизни, что-то очень важное. С Новым годом!

-Благодарю за беседу.