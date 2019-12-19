Посол России в Эстонии: о негражданах,

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19 декабря 2019, 13:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Посол России в Эстонии Александр Михайлович Петров, фото автора

17 декабря в Посольстве РФ в Эстонии прошла пресс-конференция, на которой посол России Александр Петров подвел итоги уходящего года и отметил, как положительные, так и отрицательные моменты. По окончанию конференции Посол РФ в Эстонии дал интервью «Аргументам Недели».

О чем говорили на пресс-конференции?

Итоговую конференцию Александр Петров начал с положительных моментов. Разумеется, главным моментом со знаком «плюс», стал апрельский визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, где она встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Далее, Посол РФ в Эстонии отметил и другие позитивные моменты: встреча министра экономики Эстонии Таави Аас с министром транспорта России Евгением Дитрихом на международном экономическом форуме в Петербурге. Александр Петров рассказал, что в начале марта была подписана трехлетняя программа сотрудничества между министерствами культуры обеих стран. Посол РФ в Эстонии отметил, что за год работы было «больше позитивных моментов, и не забывалось то, что нас объединяет многовековая совместная история».

Но были и отрицательные моменты.

Одним из таких моментов посол отнес высказывание спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуасса, который заявил, что РФ продолжает оккупировать 5, 2% территории Эстонии. Другим негативным моментом было то, что власти Эстонии отказали в заходе в Таллин на ремонт научно-исследовательскому судну «Академик Примаков».

На пресс-конференции был затронут вопрос о ситуации, которая сложилась вокруг информационного агентства Sputnik –Эстония. Нет большого секрета, что данное агентство подвергается откровенной травле со стороны эстонских властей: сотрудников допрашивают, закрывают банковские счета и фактически не дают работать. Посол РФ в Эстонии так прокомментировал ситуацию: «Данное российское СМИ неукоснительно соблюдает эстонское законодательство, но невзирая на это работает в условиях блокады со стороны местных властей. Но несмотря на жесткий прессинг, Sputnik нашел свою нишу и продолжает работать планомерно увеличивает аудиторию. Но происходит «выкручивание рук» недругами, чтобы парализовать работу агентства. Что это, если не сведение счетов?»

Что касается «оккупированной» территории Эстонии, то Александр Петров высказался четко и ясно: «Данная тема закрыта раз и навсегда!»

По окончанию пресс-конференции посол РФ в Эстонии дал эксклюзивное интервью «Аргументам Недели».

-Актуальным и открытым остается вопрос с негражданами. До сих пор данный вопрос остается открытым. Создается такое впечатление, что РФ помочь может только тем, что предоставить гражданство России негражданам. Но не все могут бросить все и уехать. По достаточно веским причинам. Я не права? Как помогает посольство своим соотечественникам в Эстонии?

-Вопрос с негражданами не стоит на месте. Позиция России давно и хорошо известна. В Эстонии живут 30% наших соотечественников. И мы помогаем им. Во-первых, мы стараемся помочь материально. Я не могу сказать, что помощь огромная, но речь идет о несколько сот человек. Материальная помощь одноразовая (раз в год), но люди благодарны. С радостью принимают помощь. Для наших ветеранов мы устраиваем различные мероприятия: поездки, концерты, встречи. Приведу конкретный пример. К нам обратились ветераны с просьбой устроить поездку в Москву. Мы организовали. Было двадцать ветеранов и двадцать тех, кто их сопровождал. Сопровождающие были молодые люди. Нам было важно, чтобы в данном мероприятии участвовала молодежь. Для ветеранов – память. Для молодежи – знакомство с Москвой. Поездка прошла хорошо. Ветераны просто молодцы. Программа была обширная и никому даже не понадобилась медицинская помощь. Люди были довольны и благодарны. Есть и другие примеры. Мы тесно сотрудничаем с Таллинским обществом жителей блокадного Ленинграда. В январе мы обязательно отправляем представителей общества в Петербург. А в Таллине организуем концерты. Все, разумеется, бесплатно. И люди приходят. Это важно. Это память. И если к нам в посольство обращаются соотечественники, то мы стараемся помочь и рассматриваем каждый случай отдельно.

-Александр Михайлович, хочу спросить о «черных списках». Недавно Латвия запретила въезд Григорию Лепсу. В латвийских СМИ прошла информация, что коллеги из МИД Эстонии рекомендовали обратить внимание МИД Латвии на «неблаговидные» дела певца: связь, якобы, с криминальными структурами. Я не знаю насколько достоверна информация в СМИ, но в Эстонии Лепс выступает. Получается, что эстонские власти «шепнули», а сами принимают певца. Как вы можете прокомментировать?

-Григорий Лепс выступал совсем недавно в Таллине. И не о каких «черных списках» речь не шла. Я не слышал от эстонских коллег, чтобы кто-то и что-то «шептал». Я, конечно, ничего и не должен был слышать, но речи о Лепсе и «черных списках» не поднимается в Эстонии.

- Работа дипломата в не совсем дружественной стране – важна и трудна. Можно сказать, что вы в «прифронтовой» полосе?

-Нет. Я говорил и могу повторить, что Россию и Эстонию объединяет многовековая история и есть тяга к культуре и искусству друг друга. Мы только «ЗА»! Считаю, что нужно сохранять и развивать человеческие контакты. В этом и есть наша работа.

-Благодарю за беседу.

Александр Петров и Татьяна Тимука