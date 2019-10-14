Европарламент: история о «двух мандатах»

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14 октября 2019, 00:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Лидер «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок, russian.rt.com

25 мая нынешнего года в Латвии завершились выборы в Европарламент. Дела давно минувших дней. Депутаты избраны. Депутаты работают! Но, как оказалось, не все так гладко «промеж ответственных лиц». Есть нюансы, которые могут перерасти в скандал!

Несколько минут назад на латвийском ТВ вышла программа с лидером «Русского союза Латвии» Татьяной Жданок. Татьяна Аркадьевна рассказывала, как всегда интересно, о своей работе в ЕП. И вдруг выясняется, что срок лидера «Русского союза Латвии» не пять лет, а гораздо меньше. Как же так? Оказывается, что была договоренность у Татьяны Аркадьевны «поделить» свой мандат с политиком Андреем Мамыкиным. Как поделить? Что это за договоренность? Что происходит между латвийскими политиками?

Выясняем. От «Русского союза Латвии» в ЕП выдвигалось три кандидата: Татьяна Жданок, Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов. Г-жа Жданок и г-н Мамыкин реально популярны в Латвии. Да, имеют некоторые расхождения во взглядах, но выдвигались от одной партии.

Лично мне, как журналисту, было очень странно то, что г-н Мамыкин был очень спокоен, когда от «Русского союза Латвии» депутатом ЕП стала Татьяна Жданок. Как выясняется теперь, что был спокоен вполне обоснованно. Мандаты должны быть «поделены». Что сие значит? Год в ЕП - Татьяна Жданок, два года – Андрей Мамыкин, далее, разумеется, Мирослав Митрофанов. И сегодня выясняется, что никакой договоренности не было! Все пять лет депутатом от «Русского союза Латвии» будет Татьяна Аркадьевна. Сказано было «на камеру»!

Разумеется, я моментально позвонила политику Андрею Мамыкину и попросила ответить на мои вопросы. Специально для «Аргументы Недели».

- Андрей, а что за история с «разделом мандатов»?

- Договоренность о разделе срока мандата депутата ЕП внутри списка «Русского союза Латвии» была. Она была достигнута в январе нынешнего года, когда в Риге меня в один азербайджанский ресторан пригласила Татьяна Жданок. На встречу она пришла с Мирославом Митрофановым. Татьяна Аркадьевна предлагала договориться по разделу мандата по формуле год – она в ЕП, два года – я, и два – Мирослав. Кстати, изначально Татьяна Аркадьевна вообще заявила, что не пойдет в депутаты ЕП.

-Почему?

- Мол, пора уступать дорогу молодым, уже и пенсия хорошая, и устала она. Но потом твердо решила, что пойдет в ЕП.

- И как была достигнута договоренность? Официально? Письменно?

- Татьяна Жданок предлагала мне заключить договоренность о разделе мандата в письменном виде или в форме видеообращения, но я отказался. Просто сказал, что доверяю людям. Да, я доверял слову Татьяны Аркадьевны. Да и избиратель эти заключенные пакты не поймет. Кстати, о договоренности знали некоторые. И меня стали спрашивать об этом журналисты.

- И я спрашивала!

- Тогда я ничего не ответил. Вернее, без комментариев. А тогда Татьяна Жданок призналась журналистам, что договоренность есть! И это нормальная практика для партий!

- Почему сейчас решили дать комментарии?

- Не хочу больше отмалчиваться. Не хочу! Пусть будет это на совести Татьяны Аркадьевны. Я дал комментарии вам. Все! Больше нигде и никаким журналистам говорить ничего не буду! Уж пусть они извинят меня за это. Тема закрыта!

-Благодарю, Андрей.