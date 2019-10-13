Израиль осудил министра обороны Латвии

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13 октября 2019, 14:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Политолог Янис Григалис

Центр Симона Визенталя отреагировал на заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о латышских легионерах СС.

Свою позицию центр Симона Визенталя высказал емким словом – оскорбительно! Центр направил письмо послу Латвии в Израиле Элите Гавеле.

«Центр выразил шок и возмущение превознесением министром Пабриксом его соотечественников, объединивших силы с силами Третьего рейха. Учитывая тот факт, что легион воевал за победу Третьего рейха, самого геноцидального режима в истории, а также то, что среди служивших в нем, были активные участники массового убийства латвийских евреев, а также немецких и латвийских евреев, депортированных нацистами в Ригу, такие комментарии министра государства, являющегося полноправным членом Европейского союза и НАТО, недопустимы, не говоря уже о том, что они глубоко оскорбительны»,- заявил глава Иерусалимского отделения Симона Визенталя Эфроим Зурофф.

Напомним, министр обороны Латвии г-н Пабрикс официально заявил, что «не дадим никому глумиться над памятью латышских легионеров СС и чтить из всех глубин души этих патриотов Латвии».

Данное «пламенное» высказывание было опубликовано на официальном сайте министерства обороны Латвии, но потом быстро «ликвидировано».

Слова г-на Пабрикса возмутили многих латвийцев. Министр обороны молчит и игнорирует возмущение людей и не только в Латвии. Почему? Отвечает политолог Янис Григалис.

- Сегодня некоторые политики пытаются оправдать г-на Пабрикса. Мол, «не то хотел сказать!» Получается, что министр обороны Латвии, простите, «не в полном уме»? Как тогда он может заниматься такими серьезными вопросами, как оборона страны?

- Я считаю, что с «головой» у г-на Пабрикса все в порядке. Он умный человек. Но …получилось так. Уверен, что он не ожидал, что последует такая реакция. Видимо, плохо сработала его пресс-служба.

- Не сомневаюсь! Но почему до сих пор г-н Пабрикс не дал никаких объяснений?

- Он выбрал молчаливую позицию. Выжидает. Поговорят, поговорят и перестанут. Я тоже так думаю. Что он должен сказать и комму? Мнение, например, России его не особо волнует. А в Латвии пошумят и перестанут.

- А мнение Израиля его не волнует? А мнение американских журналистов, например, его не волнует? Если вспомнить Международный трибунал, то США тоже обвиняли нацистов.

-Повторяю, что он не ожидал такой реакции. Что касается письма из центра Визенталя, то ответят. Найдут, что ответить.

-А почему молчит латвийская еврейская община? Странно…

-Насколько я знаю, латвийская еврейская община не особо дружит с г-ном Зуроффом из центра Визенталя.

- Простите! А при чем тут дружба, когда речь идет об истреблении огромного количества евреев во время ВОВ. И истребление их латышскими легионерами СС. Как получать финансы за Холокост-тут говорят! А как министр восхваляет нацизм – молчат! Что за позиция такая у латвийской еврейской общины?

-Видимо, не хотят конфликтовать. Есть свои нюансы. Я не могу об этом говорить.

-Конечно, есть нюансы. Видимо такие, что об истреблении детей, стариков, женщин можно и «забыть».