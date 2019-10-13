Латвийский нейрохирург: головные боли могут рассказать о многом

//Интервью 13+

13 октября 2019, 13:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвийский нейрохирург, профессор Игорь Аксик

Каждому человеку знакома головная боль: она может быть «пульсирующей», тянущая, постоянная, острая, отдающая в другие части тела. Как не пропустить ту боль, которая является предвестником тяжелого недуга? Об этом «Аргументы Недели» поговорили с латвийским нейрохирургом, профессором Игорем Аксиком.

-Головная боль бывает разная. Сколько видов головной боли существует?

- Головная боль – всегда ощущение дискомфорта. Я сейчас вас удивлю, но насчитывается около двухсот видов головной боли. И делятся на первичные и вторичные.

-Но как обычный человек может разобраться в серьезности заболеваний? Обычно, если заболела голова, то сразу же не бежишь к врачу. Выпил таблетку и все!

-Конечно, если заболела голова, то человек не спешит к врачу. Таблетка, как вы говорите, может стать избавлением от головной боли. Но если боль появляется регулярно, то следует выяснить ее причины. А это может сделать только врач. Ко мне часто приходят люди, которые жалуются на головную боль. Прежде всего, я пытаюсь исключить вторичную боль. Что это значит? Это те боли, которые связаны с другими заболеваниями: гайморит, отит. Голова может болеть если у вас проблемы с носом. Примитивно объясняю. У человека синусит, например. Нос заложен, боль в горле, невозможно нормально дышать. Происходит расширение сосудов. Так бывает при воспалении. Поэтому голова и болит. Боль распространяется от носа и вокруг гайморовых пазух. Вы ее не пропустите.

-А что тогда первичная головная боль?

-Самостоятельная головная боль. Например, мигрень, головная боль напряжения, вегетативная и даже связана с сексуальной нагрузкой. Но каждая боль – свидетельство определенных проблем в организме.

-Вы можете подробнее рассказать о видах головной боли?

- Действительно, головная боль может многое рассказать о вашем организме. О человеке. Например, человек испытывает боль в висках. Что это может значит? Перепады артериального давления, а возможно в организме инфекция. Очень часто ко мне обращаются люди, которые испытывают боль в затылке. Чаще всего у человека шейный остеохондроз, повышение тонуса мышц, гипертония. Но чтобы выяснить необходимо обследование. Я не думаю, что с гипертонией следует шутить, например.

- Часто люди страдают мигренью. Неоднократно слышала: «У меня опять мигрень!» Что за «зверь» такой?

- Очень неприятный «зверь». Хронический «зверь». Больных не только угнетают сильные головные боли, но и тошнота, боли в желудке, светобоязнь, чувствительность к звукам. Человек не может нормально работать, заниматься домашними делами. Такая боль долго не отпускает. Считается, что мигрень – следствие сужения или резкого расширения сосудов. Мигрень может возникнуть даже от запахов. Представьте себе! Для некоторых запах, например, сыра или красного вина непереносим. Бывает, что этот «зверь» возникает тогда, когда у человека проблемы со сном. Тут уж точно без помощи специалиста не обойтись!

- Часто люди жалуются, что голова болит от стресса, нервов. Как ее отличить?

-Тогда головная боль напряженная. Несильная, но может регулярно повторяться. До недели может повторяться. А что вы думаете? Сейчас испытали психоэмоциональные нагрузки и все? Нет. Отголоски будут преследовать вас некоторое время. К сожалению, наша жизнь состоит и из стрессов.

- Главный вопрос, профессор! Для вас не секрет, что в последние несколько лет многие известные люди уходили от рака головного мозга. И об этом много писали. Конечно, люди напуганы. Как не пропустить онкологию?

-Вы правы в том, что человеку свойственно все «примерять» на себя. Больше страха и суеверий. Например, многие считают, что если возникла опухоль в «голове», то конец жизни. Нет! Есть два вида опухоли: злокачественная и доброкачественная. Злокачественные опухоли делятся на первичные, вторичные и метастатические. Но очень важно выяснить, где местонахождение опухоли. И выяснить может только врач. Но есть общие симптомы: регулярная головная боль по утрам, которая сопровождается тошнотой, часто кружится голова и общая слабость постоянно. Иногда меняется и личность человека, и психика. Бывает, что человек даже слышит голоса. Да! И это не «дар, который неожиданно возник», а проблема! Я всегда советую даже практически здоровым людям, чтобы раз в год они посетили невролога. Обязательно. А тем, кому за 50 – непременно. Да, опухоли возникают в любом возрасте, но пожилые люди, поверьте, особенно уязвимы. Почему возникают такие опухоли? Причин много: генетика, образ жизни, загрязненность, травмы. Да, наша голова может многое о нас рассказать. Вернее, боли. Но далеко не все. Мозг человека – загадка! Будьте здоровы!

- Благодарю.