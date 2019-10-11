Актриса Наталья Лесниковская:«Мечтаю вернуться в эпоху кринолинов»

//Интервью 13+

11 октября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели», Алексалндр МАЛЮГИН ]

Наталья Лесниковская, фото из личного архива актрисы

Наталья Лесниковская родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Братья Карамазовы», «Золото Трои», «Ловушка», «Однажды будет любовь», «Воронины», «Сердце матери», «Шаповалов», «Женщина с лилиями», «Балабол» и др.

- Наталья, что интересного у вас сейчас происходит?

- В данный момент репетирую спектакль «Двойник» по Достоевскому в театре «ЦДР». Мне очень нравится материал. Так давно не приходилось репетировать классику. Соскучилась по балам, кринолинам. Последний раз мне удалось пощеголять в исторических платьях на съёмках фильма «Золото Трои».

- В картине «Золото Трои» вы сыграли жену знаменитого Генриха Шлимана. Наверное, те съёмки изобиловали приключениями?

-Да, было сложно и интересно. Историческое кино – это всегда подарок для артиста. Всё, что у нас было в кадре в качестве реквизита, всё было настоящее, историческое. Если это был наряд, то он был сшит из аутентичного материала, по выкройкам того времени. Мы, актрисы, просто оказались в другой эпохе. Но были и свои сложности. Часть съёмок проходила в Карелии, а там дикая мошкара и комары, и они залетали под кринолиновые юбки прямо в кадре. Между дублями мы с визгом пытались от них избавиться. И в тех же самых тяжёлых юбках мы снимались в Балаклаве, в Крыму, при температуре плюс 35. Как известно, плёнка не передаёт температуры…









- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Кинематограф, безусловно, любит красоту. Есть большое количество артистов, которые невероятно талантливы, просто фантастически одарены, но почему-то не снимаются в кино. Это очень несправедливо, это странно, но показательно, потому что в кино фактура важнее, чем нутро. Может, потому что зрителям хочется смотреть на красивых героинь, а зрительницам – на красивых героев в кадре.

- У вас много ролей в кино, больше 70, но не так много главных…

- Мне кажется, нет смысла идти против своей природы. Значит, психофизика моя такова, что я могу играть характерные роли, а не героинь.

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- Знаете, артисты приходят на кастинги и обычно говорят, что умеют всё. Хотя это далеко не так. Но, конечно, мы, артисты, готовы всему научиться, лишь бы была такая надобность! Было такое, что перед съемками я занималась за балетным станком полгода, обучалась верховой езде, вождению. Помню, впервые села за руль какого-то роскошного спорткара в кадре, вообще еще не умея водить. Как же я боялась разбить эту дорогущую машину!









- В сериале «Дети Ванюхина» вы играли деревенскую девушку, которая любила выпить и погулять. Удачно вошли в образ?

- Удивительно, в тот момент, когда режиссёр Юрий Мороз предложил мне сыграть эту роль, я была сама скромность, незабудка такая. «Почему же мне предложили такую роль?» - думала я. Но, видимо, режиссёр разглядел во мне зачатки разнузданности… (Смеется).

Часть съёмок проходила в Париже. Это было удивительное путешествие. Главное в этом городе – атмосфера, люди. Туда, конечно, нужно приезжать отдыхать, а не работать.

- В сериале «Близкие люди» вы играли учительницу литературы. А сами смогли бы сейчас преподавать в современной школе?

- Нет! У меня старший сын учится в школе, и я знаю, как это сложно. Мне кажется работа учителя – это некое жертвоприношение. Надо очень сильно любить свою профессию. В сущности, таково и актёрство.

- У вас два сына. Что вам нравится в собственных детях и что не нравится?

- Они более свободны, чем дети моего поколения. Детство их и моё – кардинально разные. Сейчас отпустить ребёнка одного куда-то – просто нонсенс. С детьми сюсюкают, переживают об их психологическом комфорте. Оставить дома одного – тоже невероятно. А я помню, что в первом классе приходила домой одна, грела себе еду, занималась своими делами до позднего вечера. Кстати, недавно на фестивале «Пилот» видела заявку сериала «Батя». Как же там точно показаны реалии нашего советского детства. Это очень смешно!









- Вы ограничиваете детей в интернет-общении?

- Конечно. Они у меня очень мало сидят в своих гаджетах, иногда что-то смотрят в ютьюбе. Удивительно, но творчество каких-то блогеров, которые производят детский контент, для моих детей интереснее профессиональных телевизионных программ для детей. У них есть любимый персонаж – желейный мишка Валера. Они бы не стали смотреть, если бы им было неинтересно, верно? Стоит задуматься.

- Кого вы играли в шпионском фильме «Покушение»?

- Я играла славянскую девушку, которая в итоге оказывается шахидкой. Мне очень непросто было работать с этим материалом и прикасаться к этой энергетике…Кстати, в этом году на фестивале короткометражных фильмов «Короче» я увидела короткометражный фильм под названием «S», на эту же тематику. В кадре красивая девушка просыпается утром, мы видим её изящное тело, она принимает душ. Пьёт кофе. Всё это снято очень эротично. А потом ей звонит сестра и почти кричит: «Зачем ты связалась с этими людьми?! Мы так за тебя беспокоимся!» И вот мы видим, как эта красивая девушка надевает на себя пояс шахидки, хиджаб. И идёт в центр города. На этом фильм заканчивается….

- С кем из актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Все артисты «советской закалки» поражают! Прежде всего, своим умением сделать себе роль самостоятельно. Они знают, что нужно придумать, как выстроить роль, постоянно выдумывают какие-то штучки, приспособления. Не может герой просто так идти, он должен споткнуться, обернуться, почесаться, наконец! Это артисты, которым по большому счету режиссёр не нужен. И, конечно, советское кино сильно отличалось от сегодняшнего. Там актёры репетировали, чтобы быть готовыми, когда включат камеру, чтобы не потратить зря киноплёнку. Остаётся только восхищаться ими.

- Кто является для вас кумиром в кино?

- Роми Шнайдер – тот случай, когда артистке было дано все, и красота, и талант, и стопроцентное обаяние. И современных актрис меня невероятно восхищают Натали Портман, Джоэнна Кулиг и Кейт Бланшетт.

АЛЕКСАНДР МАЛЮГИН