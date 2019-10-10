В Латвии зафиксированы первые случаи гриппа

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10 октября 2019, 23:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

На Латвию надвигается грипп. Центр профилактики и контроля заболеваний зарегистрировал первые в этом сезоне случаи заболевания гриппом.

Центр профилактики отмечает, что пока интенсивность распространения гриппа низкая. Как утверждает представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Райна Никифорова, первые случаи заболевания гриппом появились две недели назад. Скорее всего, это завезенный случай гриппа или контакт с иностранцем. Пока ситуация спокойная. Сейчас начинают распространяться вирусы дыхательных путей, так называемые риновирусы, аденовирусы, случаи парагриппа.

Итак, что же такое вирусы дыхательных путей? И как с этим бороться?

«Аргументы Недели» обратились с данным вопросом к вице-президенту общества врачей Латвии Марису Плявиньшу.

- Насколько я понимаю, начинается сезон простуд? Вирусных заболеваний.

-Совершенно верно. И сейчас наступает самое время подобных заболеваний. Уже зафиксированы случаи риновирусной инфекции. До 50% различных вирусных заболеваний вызывают риновирусы. Они «охватывают» носоглотку, першение в горле, чихание. Возможно, что возникнет небольшая температура и общая слабость.

- И как передается такая инфекция?

-Передается воздушно-капельным путем. А источник-носитель вируса. Представьте ситуацию, что вы в очереди в магазине, а рядом с вами человек, который чихает и постоянно сморкается. Так примитивный пример. Допускаю, что он болен. В нем уже риновирус. Разумеется, что и вы можете подхватить такой «подарок». Заболевание происходит примерно за сутки до появления первых симптомов. Да и подхватить риновирус можно через рукопожатие с больным человеком. Никто и нигде не застрахован от подобного.

- Получается, что не стоит даже и выходить на улицу?

-Зачем же так категорично. Мы же работаем, посещаем театры и т.д. Никто не призывает все это бросить. Но нужно контролировать ситуацию! Например, употреблять больше витамина «С», вечерком, если позволяет ситуация, поесть чеснока. Вы должны понимать, что осень – пора различных вирусных заболеваний. Если вы сходили в магазин, например, то лишний раз дома помойте руки. Если уже совсем опасаетесь подхватить такой вирус, то появляйтесь в общественных местах в специальных марлевых масках. Понимаю, что многие их не любят и стыдятся. Глупость! Лучше маска, чем болезнь.

-И как долго может длиться, например, насморк?

- Около двух недель. Примерно. Вообще, риновирусная инфекция протекает довольно легко. Но это совсем не значит, что можно, простите, с насморком и слабостью разгуливать по городу. Вы можете заразить других людей! Да и себе можно сделать хуже: заработать хронический насморк, который приведет к серьезным последствиям. Лучше обратиться к врачу и провериться, чтобы убедиться в наличии риновируса, а не гриппа. Будьте здоровы!