«Слова и ноты будут нежны и бесстыдны»

//Интервью 13+

8 октября 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Дмитрий Бозин, culture.ru

Актер Дмитрий Бозин готовится к гастрольному выступлению в Волгограде. Наш город помнит его по эффектной роли в культовом спектакле Романа Виктюка «Служанки». Каков Бозин сегодня? «Аргументам недели» удалось задать Дмитрию вопросы, большая часть из которых оказалась длиннее, чем ответы. Впрочем, всё самое главное актёр, конечно же, должен говорить в своем выступлении. Тем более, если это – полуторачасовой моноспектакль.

- Вы сотрудничаете с разными режиссерами и театрами, и вот теперь – моноспектакль. Что подвигло вас на одиночное плавание?

- Монопрограммы – это возможность соединить фрагменты самых несхожих плодов человеческой фантазии, и в их сочетании открываются неожиданнейшие смыслы и ощущения. Это подобно химической лаборатории или высокой кухне.

- Знаете, что в Волгограде - не московская и не питерская публика? И основные предпочтения зрителей специфичны, сформированы столичными незатратными антрепризами на пару-тройку актеров? Не страшно?

- Не так все трагично с сознанием зрителей. Всюду есть люди, которые любят живую поэзию и блюз.

- Нынешнее ваше выступление маркируется возрастом 12+. Мы не увидим ничего от Бозина времен «Служанок» Романа Виктюка?

- Я не разденусь. Но слова и ноты мои будут нежны и бесстыдны. Будучи подростком, я пропитывал свои фантазии этой музыкой, потому я не против подростков в зале, хотя не я определил свою программу, как 12+.

- Иван Иванович Краско, которого в одном из бесчисленных телешоу упрекнули в том, что он запутался в своих женах, да ещё и выставляет свои жизнебытосплетения напоказ, ответил, что актёрская профессия такова, что всё - на продажу, вся жизнь – на продажу. Согласны? Есть ли у вас то, что не продается?

- Уже давно не вижу смысла делиться личным счастьем. Мои сценические персонажи гораздо откровеннее говорят обо мне, чем любое интервью.

- Кроме моноспектакля, в афише вечера – тренинг. Это дань моде и желание побыть коучем, тренером?

- Я много лет существую в уникальной театральной системе, для которой мне понадобилось создать свою собственную актерскую технику. Это не только сочетание пластики и слова, но и другая система мировосприятия, особенно на сцене. Делюсь некоторыми элементами с теми, кто, как и я, стремятся к новым шифрам.

- Есть ли фильм, роль в мировом кинематографе, увидев которые, вы сказали: это моё и я бы сыграл лучше? А не замахнуться ли на Шекспира/Ди Каприо?

- Нет. Я создаю удивительных существ. А в кино? Сейчас я счастлив, когда смотрю Эйзенштейна. Глаза персонажей, как угли, и ноты Прокофьева, как лава и брызги шипящей воды.