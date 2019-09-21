Развод: трагедия или освобождение?

//Интервью 13+

21 сентября 2019, 21:42 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Глава латвийского центра психологии «Аркадия», соавтор книг «Беседы о любви» Галина Панц-Зайцева

Когда мы вступаем в брак, то думаем, что это навсегда: и в горе, и в радости, до последнего вздоха. Так мечтают многие пары. Но в реальности, порой, получается иначе. Куда уходит любовь? Почему двое становятся врагами? Можно ли «догнать» те чувства, которые были? О любви и о разводе «Аргументы Недели» побеседовали с главой латвийского центра психологии «Аркадия», соавтора книг «Беседы о любви» Галиной Панц-Зайцевой.

-Галина, вопрос конкретный: стоит ли разводиться, если чувства ушли, и супружеская пара просто раздражает друг друга? Стоит ли сохранять отношения?

- Я бы начала с того, что мысли о разводе у супружеских пар возникают довольно часто. Бывает, что мы задаем себе вопрос: «А что я делаю в этом браке?» Но не стоит принимать такие мысли и такое настроение за твердое решение развестись. Я так думаю. Если уже возникли подобные мысли, то стоит побыть в одиночестве. На некоторое время. Возможно, поехать в путешествие или командировку, но только не в гости к маме с папой. Побыть одной и подумать. Возможно, такие мысли вызваны усталостью или другими моментами, которые не связаны с браком. А потом приехать и строить отношения дальше. Из моих наблюдений я могу твердо сказать, чтобы разойтись нужно желание обоих, а чтобы сохранить брак, нужно желание и самоотверженный труд одного из супругов.

-Галина, не секрет, что инициатором сохранения брака обычно выступает женщина. И это вполне понятно и привычно. Но как, простите, «заставить» мужчину сохранить брак? Сохранить отношения если он не хочет?

- Заставить, конечно, невозможно! Но уговорить можно. Женщина может сказать: «Мой милый, у нас общий дом, общие дети, общий бизнес (например). Давай останемся добрыми друзьями. Ты можешь жить с кем и как хочешь, давать деньги на содержание детей, дома. Я не буду предъявлять никаких претензий, но мы в браке». Как вы думаете, что ответит мужчина? Я думаю, что он согласиться. Согласится, если супруга не была последние десять лет стервой, и было много общего. Да, уговорить можно.

-А каково женщине, которая знает, что у мужа другая женщина, и он приходит к жене от другой? Многих ли женщин это будет устраивать?

-Если у жены есть другой мужчина, то ее будет это устраивать. Поймите, брак – это нелюбовь. И не стоит путать эти два понятия. Брак – сделка, договор об определенных юридических и бытовых отношениях. Можно состоять в браке по дружбе, по выгоде или по определенным интересам. И это будет вполне нравственно и морально. Тут есть некий нюанс: мораль – то, что принято в обществе, а нравственность – личное ваше, то, что у вас в душе. И если мораль и нравственность совпадают, то вы будете чувствовать себя прекрасно. Вы не плюете на общество, а общество не плюет на вас. А ваши нравственные аспекты позволяют жить с мужчиной, у которого другая женщина. Вам не ложиться же с ним в постель. Речь о том, когда существует договоренность сохранения брака.

-Галина, какой брак может дольше сохранится: там, где отношения основаны на любви и страсти, или на выгоде?

-Я скажу просто: любовь на треть – дружба. Нельзя любить и не дружить. Фактически дружба – любовь без секса. Когда мы любим, то у нас возникает притяжение, которое основано на общих интересах, на уважении, на интеллектуальных аспектах. Можно подойти к человеку и просто сказать: «Мур, мур» и он тебя обнимет, и станет тепло и спокойно. Любовь – притяжение интеллекта, души и тела.

-Галина, всегда хотела услышать ваше мнение о российских и европейских женщинах. Бывает, что я смотрю российские шоу, в которых «разбирают» проблемы мужчины и женщины. Очень часто получается, что общество на стороне мужчины. Даже если этот мужчина открыто оскорбляет женщину, издевается над ней, не платит алименты и т.д. Но получается, что виновата жена. Мне дико иногда такое смотреть. В чем разница российской женщины от европейской?

-Доля истины в ваших словах есть. Я могу высказать только свое мнение. У российских женщин в крови жертвенность. Я не связываю это с тем, что во время войн погибло больше мужчин в России. Нет. Везде были войны, и для мужчин воевать было обычным делом. Возможно, религиозное влияние: мужчина – главный и спорить нельзя. Такое отношение культивировалось веками.

-Галина, я услышала от одной женщины такую фразу: «Со временем брак может перерасти в глубокое уважение или глубокую ненависть. Другого быть не может!» Вы согласны?

-Я бы хотела посмотреть на эту женщину и спросить ее: «Что не так в ее жизни? Что в ней не так?» Очень легко можно сохранить в браке любовь, уважение, сексуальные отношения и страсть. Для этого не стоит из мужчины делать «братика», родственника. И всегда сохранять дистанцию между собой и мужем. Например, назначать свидания, не ходить постоянно, как «сиамские близнецы», иметь время для себя. И еще один момент: многие женщины считают, что если они поменяют что-то в себе, то муж их будет любить, как раньше. Например, перекрасить волосы и т.д. Но, дорогие женщины, если ваш мужчина полюбил вас пухленькой блондинкой, то перекрашенная супруга в брюнетку, может ему не понравится. Бывает, что из-за таких нюансов браки распадаются. Бывает. Нам нужно об этом помнить. Будьте любимы, дорогие дамы. И счастливы.

-Благодарю за беседу о любви и о разводе.