Осенняя депрессия: что делать?

//Интервью 13+

19 сентября 2019, 12:52 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

С наступлением осени у многих людей, без особых видимых причин, становится мерзко, тоскливо и муторно на душе. Упадок сил и плохое настроение неизменный спутник коротких осенних дней. По мнению Всемирной Организации Здравоохранения, в таком состоянии находятся более 50% людей на планете. Опасна ли такая осенняя хандра? С этим вопросом «Аргументы Недели» обратились к вице-президенту общества врачей Латвии, терапевту Марису Плявиньшу.

- Доктор, почему осенью, без особых причин, возникает хандра: делать ничего не хочется, настроение на «нуле», сонливость. Неужели это реальная депрессия?

- Это не просто хандра, а уже первые признаки осенней депрессии. Особенно тогда, когда человек долго пребывает в таком состоянии. И дело тут не только в плохом настроении, а в том, что у людей обостряются хронические заболевания, например, ломит суставы, возникают боли в спине, беспокоят «сердечные» проблемы. Такое состояние не способствует хорошему настроению. Да ее и световой день становится все короче и короче. Организм человека не может «перестроиться» быстро на «осенний лад» и возникает сама обычная осенняя депрессия, которая может перерасти в серьезные проблемы.

-Насколько депрессия серьезна?

- Депрессия – психическое заболевание. А когда любые психические заболевания были не серьезным делом? Представьте себе, что человек каждый день все видит в черных тонах? Ему постоянно хочется плакать, он раздражается по любому поводу. Иным даже мерещатся всякие ужасы: неизлечимые болезни, например. И человек с этим живет. Может «добавиться» и бессонница, и многие другие «радости» на фоне психосоматики. Частенько возникает и гастрит, и даже язва. Все серьезно.

- Человек может с осенней депрессией справиться сам, или необходим врач?

- Каждый человек индивидуален. К сожалению, жизнь диктует свои правила: у многих людей нет финансовой возможности, чтобы посетить квалифицированного психолога. Да, есть и государственные специалисты, но к ним за несколько месяцев нужно записываться. А если человеку плохо? Так можно до очень и очень серьезных проблем дойти, когда понадобится госпитализация. Хорошо, если у вас есть понимающий семейный врач, который вникнет в проблему.

- Из-за чего возникает осенняя депрессия?

- Возникает нарушение обмена веществ в организме. Отсутствует «гормон радости» - серотонин. Да и с таким гормоном, как мелатонин возникают проблемы. Что это за гормон? Его называют «гормоном сна». Он оказывает помощь в засыпании. А когда отсутствует «гормон радости», то остается «гормон сна». Вот почему осенью так хочется спать даже днем.

- И как бороться с такими «недугами»?

- Советовать, конечно, легко, но, увы, когда нависла проблема, то все советы забываются. Попробую. Побалуйте себя. Да! Побалуйте! Например, шоколадом или вкусной едой. Съешьте, например, красивое красное яблоко или яркий оранжевый апельсин. А почему бы нет? Перестаньте хоть день есть фастфуды. Если есть возможность, то продлите лето: отправляйтесь к солнцу, морю. Если нет такой возможности, то устройте себе СПА-отдых. Поверьте, на это можно найти деньги, когда речь идет о здоровье. Начните принимать витамины. Осень – самое подходящее время. Но, просто прошу, не занимайтесь самолечением. Лучше прием у семейного врача, чем затянувшаяся проблема. Поверьте, осень быстро пройдет и самочувствие изменится. Главное – не допустить проблем! Будьте здоровы!

- Благодарю за интервью.