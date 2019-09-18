Латвийский нейрохирург: продлить жизнь пациенту с глиобластомой – реально

//Интервью 13+

18 сентября 2019, 08:49 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: pixabay.com

Когда врачи выносят приговор – глиобластома, то, кажется, что жизнь закончена. Выхода нет! Только готовиться к худшему. Но надежда уходит последней. Есть ли шанс продлить человеку жизнь? На этот вопрос отвечает латвийский нейрохирург, профессор Игорь Аксикс.

- Игорь, глиобластома – приговор?

- Глиобластома – злокачественная опухоль в последней стадии. Это агрессивная форма рака. Но глиобластомы бывают разных видов. Есть такие виды, которые развиваются медленно, и человек не может почувствовать всю опасность. Причины развития глиобластомы – не известны. Возможно, генетические нарушения. Но наука не стоит на месте – ученые работают над проблемой. У меня были пациенты с глиобластомой. Даже были дети. И был позитивный результат. Жизнь пациенту продлили. В одном случае была химиотерапия и операция. Да, есть пациенты, которые живут. Сложно сказать, как долго это продлится, но живут.

- Но есть и такие, которые уходят за несколько месяцев?

- Есть и такие. Но зависит это от стадии, типа. Агрессивная форма глиобластомы имеет «толчок»: например, гормональная терапия. Например, женщина уже в интересном возрасте решила родить. Допустим, сама. Но врач ей обязательно назначит гормональную терапию. А последствия непредсказуемые. А если уже была предрасположенность к данной опухоли, то «толчок» обеспечен. Женина родила, получила нагрузку, прошла гормональную терапию, потом кормит ребенка грудью. Все это взаимосвязано. Вот и агрессивная форма. Опухоль ждала «своего часа».

- Возможен ли благоприятный исход при агрессивной форме глиобластомы?

- Надежда умирает последней. Но тут обрадовать я не могу. Нет выхода. Возможно, чудеса и случаются, но я их пока не видел.

- Благодарю за интервью.