Бангкок исчезает под водой

Несмотря на бравурные заявления некоторых СМИ о том, что наводнение в столице Таиланда пошло на убыль, обстановка там близка к критической. Вода всё ближе и ближе подбирается к центру города – уже объявлено о полной эвакуации 10 районов города.

Положение усугубляют многочисленные крокодилы, сбежавшие с ферм. Если ранее с юмором утверждалось, что это небольшие и неагрессивные рептилии, то теперь вынуждены замолчать даже самые отъявленные оптимисты. На днях крокодил напал на человека даже около здания тайского МИДа. К счастью, всё обошлось более или менее хорошо – пострадавшему наложили «всего» около сотни швов, а крокодила удалось поймать. Кроме крокодилов в водах, затопивших город, встречаются и большие змеи. Недавно тайцы поймали в городе восьмиметровую змею.

Прогноз на будущее тоже весьма печален – вода не уйдёт из столицы Таиланда в течение нескольких месяцев. Пока же официально объявлено, что все школы будут закрыты до 21 ноября. В некоторых магазинах города отмечаются серьёзные проблемы с продуктами. Говорят, уже были случаи, когда тайцы отказывались продавать рис «фарангам» (белым европейцам. – Прим. «АН»). До наводнения такое было полностью исключено.

Как считают многие эксперты, самое ужасное может начаться после наводнения. Стоящая несколько месяцев в городе вода наверняка подмоет коммуникации и фундаменты строений. Что будет с обычными домами и многочисленными небоскрёбами в случае просадки грунта, пока можно только догадываться.