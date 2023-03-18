ДТП на внутренней стороне 90 км МКАД с участием нескольких автомобилей

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Источник: АГН «Москва»

На внутренней стороне МКАД перед съездом на ул.Осташковская столкнулись сразу несколько машин. Об этом сообщает агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Информация о пострадавших и причина аварии уточняется, движение на месте аварии не затруднено.

«На внутренней стороне 90 км МКАД (перед развязкой с ул. Осташковская) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.





