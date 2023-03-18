Полицейский спас мужчину, провалившегося под лёд Невы

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Елена Соколова

Фото: canva.com

Старший лейтенант полиции обвязался тросом и по тонкому льду дополз до тонущего.

Петербургский полицейский спас мужчину, который провалился под лёд на участке Невы неподалёку от Эрмитажа. Его наградят медалью «За смелость во имя спасения».

Утром пятницы в полицию сообщили о том, что в водах Невы тонет человек. Туда оперативно отправился экипаж полиции. На месте происшествия старший лейтенант Константин Митрохин увидел, что примерно в 30 метрах от берега в воду провалился мужчина и держится за край льдины. Тогда сотрудник полиции быстро обвязал себя буксировочным тросом и бросился спасать тонущего.

Сначала полицейский бежал по льду, но, чем ближе он подбегал к мужчине, тем более хрупким оказывался лёд. Тогда сотрудник правоохранительных органов лёг на ледяную поверхность и добрался до мужчины.

Полицейскому помогал один из очевидцев. Тонущий мужчина вскоре был спасён.

Ранее власти Петербурга ввели штрафы для любителей гулять по льду.